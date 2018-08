Anticipazioni Una Vita | Cayetana spara all' ispettore Mauro San Emeterio

Anticipazioni Una Vita : un'esplosione sconvolge i cittadini - Liberto e Trini feriti : L’appassionante soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]scritta dall’autrice Aurora Guerra riesce sempre a sorprendere il pubblico con numerosi imprevisti che lasciano con il fiato sospeso. Nelle puntate che saranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, cioè dal 13 al 17 agosto 2018, vedremo come nel corso della tanto attesa inaugurazione della galleria Alday scoppiera' una bomba innescata da un uomo misterioso. ...

Una Vita Anticipazioni : Antonito bacia Lolita - lei reagisce male : Nuovo appuntamento con Una Vita, la telenovela spagnola di Aurora Guerra, campionessa di ascolti di Canale 5. Le trame di settembre svelano che Antonito dimostrerà di provare un crescente interesse per Lolita, la serva di Acacias 38. Pat Veracruz, nel frattempo, arriverà nel vecchio quartiere alla ricerca di Antonito per arrestarlo per truffa. Infine i Palacios uniranno le forze per aiutare il figlio a nascondersi dall'investigatore. Una Vita: ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Cayetana avrà una tragica fine : Grazie alle anticipazioni della soap Una Vita sulle puntate spagnole scopriamo ciò che accadrà in settembre 2018, visto che gli episodi italiani, ora in vacanza, vengono trasmessi con mesi di ritardo. La soap avrà molti colpi di scena, la perfida donna di Acacias farà una brutta fine. Il ricco quartiere spagnolo perderà altri due protagonisti a noi molto cari. Ci saranno nuovi arrivi ed una cattivaccia che sostituirà la De La Serna. Una Vita ...

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO bacia LOLITA ma… : Nelle puntate di Una Vita andate in onda poco prima della breve pausa estiva di questi giorni, i telespettatori italiani hanno fatto la conoscenza del giovane ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana). Arrivato ad Acacias nel momento in cui Teresa Sierra (Alejandra Meco) stava minacciando Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) con una pistola, il figlio di Ramon (Juanma Navas) si è dovuto scontrare con LOLITA (Rebeca Alemany), la quale lo ha scambiato per ...

Anticipazioni Una Vita : Victor tradisce Maria Luisa con Elvira : L’appassionante sceneggiato di origini iberiche, “Una Vita” [VIDEO], nato dalla penna di Aurora Guerra continua a coinvolgere i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena presenti nella trama. Purtroppo, le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 a settembre 2018 annunciano che, dopo i coniugi Alvarez Hermoso, altri due storici personaggi attraverseranno una crisi sentimentale. Si tratta di Victor Ferrero e Maria ...

Anticipazioni Una Vita - puntate italiane : Paolo Blasco vuole assassinare donna Cayetana : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], la soap opera iberica che negli ultimi mesi sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 in autunno, rivelano che ad Acacias 38 si tornera' a parlare di due personaggi molto amati: il dottore German e la sua amata Manuela. Nello specifico l'ispettore San Emeterio e la Sierra, grazie alle confidenze della Dicenta, scopriranno tutta la ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo Valverde sfida Victor a duello per aver disonorato Elvira : Nuovo appuntamento con Una Vita, la telenovela iberica, [VIDEO]campione di ascolti di Mediaset. Le Anticipazioni delle puntate in onda ad autunno su Canale 5, svelano importanti noVita' per Maria Luisa e Victor interpretati rispettivamente dagli attori Cristina Abad e Miguel Diosdado. Purtroppo la coppia entrera' in crisi in to ad una proposta di Juliana. Elvira, intanto, approfittera' della situazione per baciare il figlio di Leandro. Un ...

Una Vita Anticipazioni : arriva CARMEN - la nuova “losca” domestica di… : Nel corso dell’autunno, Canale 5 inizierà a trasmettere la terza stagione della telenovela Una Vita; per questo motivo, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di tanti nuovi personaggi, a partire da quello di CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco). Le anticipazioni segnalano che la donna entrerà in scena nella puntata 554: tutto avrà inizio quando Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), durante una passeggiata in calle Acacias, si ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita si innamora di un nobile - Casilda contraria : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni svelano che Lolita Casado sara' la protagonista delle nuove puntate autunnali. La serva, infatti, si innamorera' di un nobile. Una storia d'amore che sara' contrastata fin dalle prime battute a causa della differenza di ceti sociali. Una Vita Anticipazioni: Lolita innamorata di Antonito Nuova storia d'amore ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccia Fernando con una pistola : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica, [VIDEO]in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame spagnole svelano che Julieta Uriarte sara' sempre più decisa a vendicare la morte di Saul. La ragazza, infatti, chiedera' l'aiuto di Fernando, tornato nel frattempo a Puente Viejo per prendere il posto di Donna Francisca alla Villa. Proprio il figlio di Olmo fornira' la prova regina per scoprire l'assassino del suo amato. Il ...

Anticipazioni Una Vita - puntate italiane : Simon e Victor trovano il corpo di una donna : Nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], la tissima telenovela iberica che, da lunedì prossimo, andra' in pausa estiva per poi riprendere il 20 agosto sempre alle 13:40. Gli spoiler degli episodi che molto probabilmente andranno in onda a settembre, svelano che Simon Gayarre e il nipote Victor faranno una scoperta sconcertante. I due protagonisti dello sceneggiato troveranno il corpo senza Vita di una donna. Si trattera' di Remedios, ...

Elementary 6 / Rai 2 - Anticipazioni 17 e 10 agosto 2018 : Sherlock Holmes sconvolto da una morte misteriosa : Elementary 6, anticipazioni puntate 10 e 17 agosto: sconvolto dalla probabile morte di Mycroft, Sherlock Holmes metterà da parte ogni rancore per riallacciare i rapporti con suo padre.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 10 agosto 2018 : una donna rifiuta le cure - un bambino in pericolo di vita : Chicago Med 2, Anticipazioni del 10 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'ospedale affronta un'emergenza a causa di un incidente; April dovrà fare i conti con brutte notizie.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA è morta? SIMON spera di no ma… : I prossimi mesi di Una Vita saranno decisamente complicati per il povero SIMON Gayarre (Jordi Coll): come abbiamo infatti anticipato nei nostri precedenti post, il figlio di Susana (Amparo Fernandez) dovrà convivere con la forte possibilità che la sua amata ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) sia morta in un naufragio. Ricapitoliamo dunque ogni passaggio della storyline. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Arturo (Manuel ...