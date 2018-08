Wta Premier 5 di Cincinnati – Camila Giorgi fuori dal tabellone per un soffio

Wta Premier 5 di Cincinnati - la Giorgi ad un passo dall’ingresso in tabellone : Camila Giorgi vicina all’ingresso nel tabellone principale del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati Camila Giorgi ha raggiunto l’ultimo turno di qualificazione del torneo Wta Premier 5 di Cincinnati (cemento, montepremi 2.874.299 dollari). La 26enne marchigiana, numero 40 Wta e quarta testa di serie delle qualificazioni, al rientro nel circuito dopo i quarti a Wimbledon, al primo turno ha sconfitto per 6-3, 6-4, in un’ora e ...

Tennis - Wta Premier 5 Cincinnati : sorteggiato il tabellone del torneo : WTA Premier 5 Cincinnati, la Giorgi partirà dalle qualificazioni, nessuna italiana al momento in tabellone, la Halep testa di serie numero 1 WTA Premier 5 Cincinnati, da lunedì si parte. E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo che vedrà la Halep ancora una volta testa di serie numero 1. Già al primo turno troviamo incontri molto interessanti come Pliskova-Radwanska, Konta-Sabalenka, Bertens-Vandeweghe. In tabellone non ci sono ...