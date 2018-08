Heather Parisi | hackerato il profilo Instagram

Heather Parisi : la nuova pesante frecciatina a Simona Ventura… ecco le sue parole… Cosa ne pensate? : Ieri mattina il profilo Instagram di Heather Parisi è stato hackerato. Poche ore dopo la ballerina è riuscita a recuperare il suo account ed ha lanciato una pesante frecciatina ad una “disperata che durante Amici provò a costruire visibilità su dei like attribuiti ingiustamente a me” (si riferisce a questa storia). “Che giornata quella di oggi!! Dagli inferi al paradiso, in un turbinio di rabbia, incredulità, speranza e infine gioia, immensa ...

Heather Parisi spiega su Instagram perché non balla più : Molti italiani si saranno chiesti, dopo il ritorno in Italia e in tv di Heather Parisi, prima con “Nemicamatissima” su Rai 1 accanto alla Cuccarini, dopo con Amici di Maria De Filippi, come mai l’ex ballerina simbolo della tv anni ’80 non ballasse più. Proprio durante il programma condotto in tandem con l’ex rivale di quegli anni, Lorella, mentre la Cuccarini non si è risparmiata sul ballo e sul canto, lei ha preferito esibirsi in ...

CARLA FRACCI/ La Divina in tv con un can can insieme a Heather Parisi (Techetechetè) : Questa sera Techetechetè farà il suo personale tributo a CARLA FRACCI, trasmettendo alcuni documenti storici delle sue performance, come quella con Heather Parisi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Heather Parisi : "Alcuni genitori vedono poco i figli perché sono pigri". E scoppia la bufera : Dopo le polemiche ad Amici di Maria De Filippi con il cantante Biondo, Heather Parisi è finita di nuovo nella bufera. Il motivo? L'ex ballerina ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dei suoi ...

Heather Parisi : «Diventare genitori in età avanzata? Un valore aggiunto» : Heather Parisi ci ha abituato negli anni ad affrontare le cose di petto. E nei giorni in cui la nuova maternità (la quinta, ndr) di Brigitte Nielsen sta facendo molto discutere, in Italia come negli Usa, dove è appena nata Frida (la prima figlia col marito Mattia Dessi), lei ha voluto chiarire da che parte sta. Al centro della «polemica», l’età dell’attrice: 54 anni già compiuti. «Molti dicono che diventare genitori in età avanzata ...

Stefano Gabbana insulta Heather Parisi : 'ma 'sta st****a ancora gira? : ' C'è un pazzo sui social che si spaccia per Stefano Gabbana oppure Stefano Gabbana sui social ha deciso di dichiarare al mondo intero la sua precoce demenza senile ' ha incalzato la Parisi. 'Stefano ...

