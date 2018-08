Incidente sulla Caserta- Salerno | autostrada rimasta chiusa al traffico per sette ore

Fiumefreddo Bruzio. Incidente sulla statale 18 morto Carmine De Luca : Incidente mortale sulla statale 18 a Torremezzo di Falconara Albanese, sulla costa tirrenica cosentina, poco distante da un distributore di

Esodo Ferragosto - bollino nero : traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : Incidente sulla A14 : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:07:00 GMT)

Sardegna - affonda barca : due morti/ Ultime notizie Lu Bagnu - giallo sulla dinamica dell'Incidente : Sardegna, affonda barca: due morti. Ultime notizie Lu Bagnu, incidente fatale su una spiaggia del Sassarese: è giallo sulla dinamica, investigatori al lavoro(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:36:00 GMT)

Incidente sulla Bussentina - auto contro moto : centauro ferito : Approfondimenti Incidente ad Agropoli: muore Peviani, ex attaccante di Salernitana e Cavese 10 agosto 2018 Paura, questa sera, lungo la Strada Statale Bussentina , nei pressi dello svincolo di Sicilì ,...

Incidente Bologna - l'arcivescovo Zuppi : "La mano di Dio sulla tangenziale" : "Strage evitata non per caso. Soccorritori straordinari, la Provvidenza era al loro fianco" Esplosione a Bologna, il vigile del fuoco. "Tanti a fare foto, nessuno chiamava"

Incidente sulla Sp89 morto Lorenzo Rampin fratello del sindaco di Crespano : Tragico Incidente mortale sull’Altopiano di Asiago. Un’auto è uscita di strada lungo la strada provinciale Vitarolo tra Conco e Lusiana

Incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina : morti 12 extracomunitari : Il nuovo bilancio del grave sinistro sulla statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, è di 12

Incidente sulla A14 - cisterna in fiamme e violenta esplosione : si temono due morti - almeno sessanta feriti. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava gpl e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista l’entità de...

Cosa sappiamo finora dell'Incidente sulla A14 : Momenti drammatici oggi pomeriggio sull'A14. Un tamponamento multiplo ha provocato l'incendio di un tir che trasportava una cisterna carica di Gpl. L'incidente è avvenuto alle 14.40 sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio, all'altezza di Borgo Panigale. Pesante il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime. La Prefettura di Bologna, dove è in corso il Centro di coordinamento dei soccorsi, ha confermato ...

Incidente sulla A14 - Bologna - esplosioni a catena. Crolla un ponte - VIDEO : Si è consumata poche ore fa sulla A14, nel tratto del raccordo di Borgo Panigale, una vera e propria tragedia. Un Incidente con conseguenze gravissime ha bloccato il tratto in entrambi i sensi di marcia, con un bilancio attuale di due morti e oltre 60 feriti. Le informazioni, tuttavia, al momento sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento. In frantumi i vetri delle abitazioni. Un'autocisterna che trasportava materiali infiammabili ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo Incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

