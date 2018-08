Il Commissario Claudius Zorn | su Canale5 un nuovo poliziesco tedesco

Al via "Il Commissario Claudius Zorn" - nuova serie tv poliziesca di Canale 5 : anticipazioni : Lunedì 13 agosto, in prima serata su Canale 5, arriva il tv movie tedesco in anteprima assoluta. Tutte le informazioni

Il Commissario Claudius Zorn : nuova serie di Canale 5 – Data inizio e anticipazioni : Sta per sbarcare su Mediaset una nuova serie tv in prima visione assoluta: si intitola Il commissario Claudius Zorn e arriva dalla Germania. Vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda. Il commissario Claudius Zorn, dai romanzi di Stephan Ludwig alla tv tedesca In realtà, più che una serie a puntate, Il commissario Claudius Zorn, è un ciclo di film per la tv, con stessi personaggi principali e diversi casi da risolvere. Il protagonista, per ...