Europei atletica Berlino 2018 Streaming video e diretta tv | orario e programma oggi 12

Atletica - Europei 2018. Tamberi : “Mi inchino agli avversari”. Grenot : “Non ho rimpianti”. Osakue : “Finale da sogno”. Le parole degli azzurri tra quarti e quinti posti : Penultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera, serata con due quarti posti e due quinte piazze per l’Italia. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fidal. GIANMARCO Tamberi ha cercato di lottare per le medaglie, ci ha creduto fino alla fine prima di essere beffato e accontentarsi del quarto posto. Il marchigiano non è riuscito così a difendere il titolo conquistato due anni: “Mi devo inchinare agli ...

Europei atletica Berlino 2018 - i risultati dell'11 agosto : Bronzo per Antonella Palmisano nella venti chilometri di marcia. Quinte le azzurre della staffetta così come Daisy Osakue

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : A vincere la gara è stata la favorita croata Sandra Perkovic che ha faticato fino al quinto lancio dove ha piazzato un eccezionale 67.62: la due volte Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo ha ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia lotta - ma sbatte contro il legno. Si va verso gli 0 ori come 60 anni fa : Manca soltanto l’ultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera e l’Italia non è ancora riuscita a essere protagonista. Il nostro medagliere piange, è molto povero e triste, per il momento parla soltanto di tre bronzi: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Yeman Crippa sui 10000 metri, Yohanes Chiappinelli nei 3000 metri siepi. La nostra Nazione è soltanto 23^ nel medagliere ma soprattutto l’edizione di Berlino ...

Atletica - Europei 2018 : Asher-Smith doppia 100-200 - Mihambo vola - Polonia scatenata - Perkovic immensa : Grande serata agli Europei 2018 di Atletica leggera, penultima giornata davvero appassionante all’Olympia Stadium di Berlino dove si sono assegnati ben nove titoli. 200 METRI (FEMMINILE) – Era la gara più attesa della serata e non ha deluso le aspettative. La britannica Dina Asher-Smith ha trionfato con un sensazionale 21.89, miglior prestazione mondiale stagionale: la 22enne è uscita divinamente dai blocchi, ha piazzato una curva ...

Europei atletica 2018 – Crippa lotta come un leone ma non basta - medaglia di legno per l’azzurro nei 5000 metri : L’atleta italiano compie una gara super, ma non riesce a salire sul podio nonostante la rimonta negli ultimi metri Spettacolare quarto posto per Yeman Crippa nella finale dei 5000 dopo il bronzo di martedì sera nella distanza doppia. È la notte della magistrale doppietta del 17enne norvegese Jakob Ingebrigtsen (13:17.06), davanti al fratellone Henrik (13:18.75). Il trentino delle Fiamme Oro guadagna un posto in volata dopo una ...

Europei di atletica - Daisy Osakue è quinta nella finale del disco : "E' un sogno" : Ottimo quinto posto per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile agli Europei di Berlino con la misura di 59.32. Oro alla croata Sandra Perkovic con 67.62, argento e bronzo alle ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : Daisy Osakue è stata eccezionale nella Finale del lancio del disco valida per gli Europei 2018 di Atletica leggera. L’azzurra ha risposto in maniera chiara e squillante alla brutale violenza di cui era stata vittima la scorsa settimana quando un gruppo di ragazzi le aveva lanciato addosso un uovo colpendola sul volto e mettendo a rischio la sua partecipazione a questa rassegna continentale. All’Olympia Stadium di Berlino, ...

Atletica - Europei 2018 : Libania Grenot si spegne sul più bello - azzurre quinte nella 4×400 : Si chiude nel peggiore dei modi una serata non particolarmente fortunata per l’Italia agli Europei di Atletica a Berlino. Dopo i quarti posti di Gianmarco Tamberi e Yemaneberhan Crippa, c’era grande attesa per la staffetta 4×400 metri femminile, qualificatasi per l’atto conclusivo addirittura con il miglior tempo. Le azzurre sono rimaste a contatto per il successo nelle prime tre frazioni, prima che la capitana Libania ...

