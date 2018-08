Tiro a volo | Europei Leobersdorf 2018 | nello skeet a squadre un oro | un argento ed un

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia prova a chiudere in bellezza con lo skeet misto : Le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Continuano le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: torna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili.Tornano in gara Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di ...

Tiro a volo : Europei - male azzurri Skeet : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Non è andata bene per l'Italia la gara di Skeet, una delle prove olimpiche, degli Europei di Tiro a volo. Tra le donne l'olimpionica di Pechino 2008 Chiara Cainero è stata la ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 17 medaglie delle quali 11 d’oro e 3 d’argento. Con le ultime finali dello skeet, in programma fino a domenica, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nello skeet maschile trionfa il danese Jesper Hansen : Si è chiusa senza sussulti patriottici la giornata dedicata interamente alle prove individuali dello skeet senior agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: nella finale maschile, vinta dal danese Jesper Hansen, i nostri tiratori sono stati tutti estromessi in qualifica. La beffa ulteriore sta nel fatto che i primi due gradini del podio sono andati ai due atleti che erano finiti davanti a Rossetti e Filippelli per un solo ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero quinta nello skeet. Vince la slovacca Danka Bartekova : Non ci saranno medaglie oggi per l’Italia dello skeet dopo l’abbuffata di ieri: nella finale femminile senior degli Europei di Tiro a volo, in corso a Leobersdorf, in Austria, la nostra Chiara Cainero, unica azzurra qualificata all’atto conclusivo, si è classificata quinta con il punteggio di 23/30. Nuova campionessa continentale è diventata la slovacca Danka Bartekova, che ha superato la transalpina Lucie Anastassiou per ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero centra la finale nello skeet - eliminati tutti gli altri azzurri : Ci sarà una sola azzurra in finale nelle prove individuali dello skeet agli Europei di Tiro a volo in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria: Chiara Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, si è classificata quinta dopo lo shoot off e andrà a giocarsi le medaglie. Out tutti gli altri azzurri. Nella gara femminile, Cainero ha chiuso quinta con 118/125, mentre più indietro sono terminate le altre azzurre: Diana Bacosi si è ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 10 agosto. Sei azzurri in cerca della finale nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, dopo il doppio successo azzurro di ieri nella categoria junior, nello skeet ritorna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le qualificazioni, con le ultime tre serie eliminatorie e nel pomeriggio ci saranno le finali, maschile e femminile. Ritornano ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Giada Longhi ed Alessandro Calonaci campioni d’Europa nello skeet junior!!! : Continuano a tingersi d’azzurro gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria arrivano altri due ori per l’Italia nelle finali dello skeet, categoria junior. I nuovi campioni del Vecchio Continente infatti sono Giada Longhi tra le donne ed Alessandro Calonaci tra gli uomini. Nella gara femminile Giada Longhi, unica azzurrina in gara, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il titolo continentale dopo aver chiuso la finale con ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : bene Giancarlo Tazza - attardato Riccardo Filippelli : Giornata dai due volti anche per gli uomini dello skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria sorride Giancarlo Tazza, mentre appare già irrimediabilmente attardato Riccardo Filippelli. In mezzo Gabriele Rossetti, chiamato domani, a non sbagliare più. L’Italia è ottava nella gara a squadre, ma la classifica, dopo 150 piattelli, è cortissima. Nell’individuale in vetta c’è un gruppo di cinque tiratori a quota ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : eliminatorie delle skeet femminile in chiaroscuro per le azzurre : Prima giornata di gare in chiaroscuro per lo skeet femminile senior agli Europei di Tiro a volo: nelle prime due serie di piattelli la migliore è Chiara Cainero, con un piattello di margine su Katiuscia Spada e Diana Bacosi. L’Italia è al terzo posto nella classifica a squadre, ad una sola lunghezza dal duo di testa. Nell’individuale, in testa da sola, con un perfetto 50/50, c’è la cipriota Andri Eleftheriou, mentre Chiara ...