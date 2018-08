All’aeroporto di Seattle un uomo si è impossessato di un aereo e lo ha fatto precipitare nello stretto di Pudget : All’aeroporto internazionale di Seattle, negli Stati Uniti, un dipendente di una compagnia aerea si è impossessato di un aereo vuoto, è decollato senza avere il permesso dalla torre di controllo, ha volato senza una direzione precisa e poi ha fatto The post All’aeroporto di Seattle un uomo si è impossessato di un aereo e lo ha fatto precipitare nello stretto di Pudget appeared first on Il Post.