Spyra One | la pistola ad acqua che non teme rivali

(Di venerdì 10 agosto 2018) “La migliored’mai esistita“. Non hanno paura di volare troppo alto gli sviluppatori diOne, una soluzione ideale per divertirsi durante l’estate. Realizzata da un team di Monaco di Baviera dopo due anni di esperimenti, lasfrutta una pompa elettrica e un sistema di filtraggio per evitare l’entrata di corpi estranei per riempire il serbatoio da 750 millilitri (basta immergere lae spingere il pulsante) e spara proiettili liquidi da 30 millilitri entro un raggio di 7,5 metri. Perfetta per le battaglie tra amici, non richiede protezioni e offre una raffica massima di 25 colpi in 14 secondi: un rapporto che consente di mettere fuori gioco il nemico senza dover perdere tempo per ricaricare il serbatoio. Per rendere più agevoli gli attacchi, il display integrato indica il numero di proiettili rimasti, così come l’autonomia a disposizione, che ...