Roma | Strootman sempre più al centro del progetto

Video/ Roma Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita. Non basta Strootman (ICC 2018) : Video Roma Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida per la International Champions cup 2018. Rete della bandiera per Strootman.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:56:00 GMT)

DIRETTA/ Roma Real Madrid (risultato finale 1-2) streaming video e tv : gol di Strootman nel finale! (ICC 2018) : DIRETTA Roma Real Madrid streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:16:00 GMT)

Roma - Strootman : “voglio restare qui” : “Abbiamo lavorato bene in queste settimane. Rispetto allo scorso anno abbiamo un vantaggio, perche’ abbiamo lavorato a Trigoria e fatto gia’ due amichevoli prima della ICC. Vogliamo far vedere che siamo sulla strada giusta e che siamo pronti”. Così il centrocampista olandese Kevin Strootman, alla vigilia della prima gara della Roma nella ICC 2018, contro il Tottenham, all’SDCCU Stadium. “I nuovi ...

Roma - Strootman : "Il futuro? Se non mi mandano via - rimango" : "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se ...

Roma - Strootman : 'Se non mi vendono resto. È difficile fare meglio di Nainggolan' : Tirato a lucido e pronto ad essere protagonista per una nuova stagione. Kevin Strootman sorride, è uno dei giocatori dell'era americana più longevo: 'Non ho mai detto di andare via. Ho rinnovato un ...

Serie A Roma - Strootman : «Ronaldo non può fare la differenza tutta la stagione» : Roma - Kevin Strootman , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della seduta mattutina di allenamento: "A Trigoria abbiamo tutto, siamo contenti di stare qui, ci sentiamo ...

Roma - Strootman : 'CR7? Fa la differenza - ma la squadra è più importante' : Stagione iniziata un po' per tutte le grandi del campionato di Serie A, Roma al lavoro a Trigoria con tanti volti nuovi e in attesa di riabbracciare i calciatori impegnati al Mondiale. Kevin Strootman ...

Roma - Strootman : "Ronaldo? Non farà la differenza per tutto il campionato" : Le parole del leader. Le parole dell'acquisto dell'era americana da più tempo a Trigoria, sta per iniziare la sesta stagione,, che ultimamente fa pure il traduttore in campo, visti i tanti nuovi. ...

Roma - Strootman su Ronaldo : 'In campionato un solo giocatore non fa la differenza' : 'Ronaldo alla Juventus è un acquisto importante per il calcio italiano, ma non è un giocatore che può fare la differenza per tutto il campionato. È più importante la squadra'. Kevin Strootman commenta ...

Roma - Strootman va via? Se arriva l'offerta giusta... : Il servizio completo di Andrea Pugliese in edicola con La Gazzetta dello Sport Roma, altro colpo di Monchi: nella capitale il giovane francese Bianda Gasport

Calciomercato - c'è Strootman al bivio Roma : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Roma, ecco Pastore: indosserà la maglia numero 27

Calciomercato - Strootman : “il mio futuro è a Roma” : “L’Italia è come noi una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere, ma ha qualità. Ieri sera mi è sembrata un po’ affaticata ma, da quando inizierà la stagione, dobbiamo migliorare e lavorare tanto per farlo. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì”. Così Kevin Strootman, centrocampista dell’Olanda, dopo il pareggio con l’Italia, parlando ai ...

Strootman : 'Ho 4 anni di contratto con la Roma - il mio futuro è lì' : 'Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì'. Così Kevin Strootman, centrocampista dell'Olanda, dopo il pareggio con l'Italia, parlando ai ...