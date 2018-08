Il ciclista Jan Ullrich è stato arrestato con l' accusa di aver abusato di una prostituta

Ciclismo - arrestato per abusi l'ex ciclista Jan Ullrich : E' stato arrestato a Francoforte Jan Ullrich, l'ex ciclista tedesco è accusato di lesioni gravi e pericolose nei confronti di una prostituta.Prosegue il periodo no per Jan Ullrich. Dopo l'arresto venerdi scorso a Palma di Maiorca per aver aggredito l"attore e regista tedesco Til Schweiger, l'ex ciclista ci ricasca ancora. Secondo quanto raccolto dalla Bild on line, Ullrich è stato di nuovo arrestato a Francoforte mentre si trovava in un hotel ...