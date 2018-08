Ferrero contro tutti | attacco a Pallotta | ma si arrabbiano anche i tifosi della Samp

sportfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) Massimo, presidentedoria, è riuscito in un colpo solo a far arrabbiaredoriani eè un miracolato. È padrone di un sogno più grande di lui. Un imprenditore top? Ma primaRoma chi cazzo lo conosceva? Prima o poi gliela soffierò, la Roma. Ha chiesto 800 milioni a chi voleva la Roma? Affari suoi. Dicono che il prezzo di una società equivalga a 1,8 volte il fatturato, fate i conti. Lafattura 100, la presi a 40”. Sono le parole di Massimorilasciate oggi al Corriere dello sport, parole di certo molto dure nei confronti di. Il patrondoria ha nuovamente sottolineato la volontà d’acquistare la Roma, puntando il dito senza mezzi terminil’attuale proprietà. Idoriani probabilmente non prenderanno bene l’ennesima ammissione didi voler guidare la Roma e non ...