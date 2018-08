Antonio Cassano è ancora da Serie A?

gqitalia

: Antonio Cassano al Racing Aprilia? - SalvaCondemi : Antonio Cassano al Racing Aprilia? - LatinaQTW : Antonio Cassano alla Racing Aprilia: il gossip che fa sognare i tifosi - juventusheroes : 'Come cadere nel ridicolo' a lesson by Antonio Cassano -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) “Sono integro, mi alleno ogni giorno per tornare a giocare e ho rifiutato tante offerte perché io sono uno daA”. La modestia non è mai stato il marchio di fabbrica di, che definire geniale è il minimo, e non solo per quanto dimostrato (in parte) sul campo di calcio. Nonostante l’immagine offuscata dal suo ultimo tentativo di riabbracciare la massima– la breve parentesi vissuta con l’Hellas Verona resterà nella storia solo per l’imbarazzo provato dagli appassionati nei confronti del calciatore – il nativo di Bari Vecchia è deciso a giocarsi le ultime chances per tornare a essere protagonista. “Mi sto allenando per rientrare, peso 82 chili, record assoluto perché neppure a 20 anni ero sceso così, di solito arrivavo in ritiro a 85, 86 e giocavo a 83, 84”, raccontain una intervista al Corriere dello Sport in cui mescola l’immancabile ...