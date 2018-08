Uomini e Donne | Andrea Damante confessa | Io e Giulia De Lellis non stiamo più

Uomini e Donne/ Foto - Gemma Galgani ringrazia Ida Platano : “una giornata indimenticabile”(Trono over) : Uomini e Donne: dopo gli scatti in compagnia di Ida Platano, Gemma Galgani ha ringraziato la sua migliore amica per il tempo trascorso insieme. Ecco…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sonia Lorenzin rassicura i fan dopo il terremoto in Indonesia : “Stiamo bene” (Trono classico) : Uomini e Donne trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Alberto Spampinato - ex di Ludovica Valli/ “Vive ancora dentro Uomini e Donne” - lei legge e minaccia vie legali" : Alberto Spampinato, ex di Ludovica Valli, racconta del rapporto con la fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole la feriscono e lei risponde: "Ho già parlato con i miei legali"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Uomini e Donne news - Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali : “Siamo scappati su una montagna” : Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini a Bali con Federico Piccinato: i dettagli di quello che è successo durante il terremoto Sonia Lorenzini di Uomini e Donne è tornata a parlare del terremoto che ha colpito nelle ultime ore Bali, isola dove stava trascorrendo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato Federico Piccinato. L’ex tronista, […] L'articolo Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali: “Siamo ...

Tchoukball - Europei 2018 : ITALIA PADRONA! Doppio trionfo con donne e Uomini - apoteosi totale! : A Castellanza si sono tenuti gli Europei di Tchoukball, che hanno sorriso all’ITALIA, organizzatrice dell’evento, capace di imporsi sia nel torneo maschile che in quello femminile, in un evento storico, in quanto per la prima volta entrambi i titoli continentali sono approdati nel Bel Paese nella stessa manifestazione. Nel torneo femminile l’ITALIA ha superato nella finale per l’oro la Svizzera per 46-44 dopo i tempi ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini e il terremoto : ‘Notte terribile’ : Non solo Aldo Montano e consorte, ma anche la ex tronista Sonia Lorenzini e l’attuale fidanzato Federico Piccinato si sono trovati nel bel mezzo della sciagura indonesiana: quel terremoto che ha sconvolto la popolazione locale e causato numerose vittime. I due giovani si stavano godendo una vacanza da sogno fino a che la terra ha iniziato a tremare sotto i loro piedi. Sui rispettivi profili Instagram, in una serie di story, hanno ...

Uomini e Donne oggi - Marta Pasqualato contro tutti : sfogo inaspettato : oggi Uomini e Donne, Marta Pasqualato troppo assente sui social? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice I fan di Marta Pasqualato sembra non stiano gradendo la sua assenza sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare non racconti molto della sua vita privata e questo ha infastidito alcune persone. In ogni caso, nessun personaggio noto al […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marta Pasqualato contro tutti: sfogo inaspettato ...

Canoa polo - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia due medaglie - argento per gli Uomini e bronzo per le donne : A Welland (Canada) si sono disputati i Mondiali 2018 di Canoa polo, l’Italia è riuscita a salire sul podio con entrambe le formazioni. Gli uomini si presentavano da Campioni in carica ma purtroppo, dopo essere arrivati imbattuti all’atto conclusivo dominando entrambi i gironi e battendo la Francia per 4-1 in semifinale, sono stati sconfitti dalla Germania che così difenderà il titolo tra due anni a Roma. La nostra squadra era passata ...

Tina Cipollari smentisce i rumor : "A settembre torno a Uomini e Donne" : A lanciare l'indiscrezione era stata la rivista Vero: Tina Cipollari, stanca del ruolo di opinionista e pronta a raggiungere Firenze per amore, avrebbe lasciato la poltrona di Uomini e Donne alla rivale Gemma Galgani.Nulla di fatto: il passaggio di testimone è stato smentito dalla stessa vamp con un commento su Instagram, sotto ad una delle ultime foto che la ritraggono spensierata ed abbronzata in vacanza. Nonostante la storia sbocciata ...

Uomini e Donne - tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati volano stracci! : Mariano Catanzaro e Valentina Pivati, protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati. volano reciproche accuse, lui non ci sta e la sbugiarda, rivelando una verità ben diversa. Ecco le parole che non ti aspetti! Uomini e Donne: Valentina Pivati rivela tramite social che lei e Mariano Catanzaro si sono lasciati! Mariano Catanzaro è approdato per la prima volta a Uomini e Donne classico, in qualità di corteggiatore. Il partenopeo all’epoca ...

Uomini e Donne - Ida e Gemma si incontrano e si scambiano gli stessi regali : Torino, calda domenica d'agosto: lo scenario è perfetto per una rimpatriata tra due delle dame più amate del parterre del Trono Over di Uomini e Donne, protagoniste anche dell'ultima stagione di Temptation Island, Ida Platano e Gemma Galgani.Le due Donne si sono ritrovate dopo il fugace incontro all'Is Morus Relais di Temptation Island. Proprio durante le riprese del reality, Gemma aveva raggiunto a sorpresa l'amica per darle il proprio ...

Uomini e donne - dal 10 settembre in tv : la scelta di Maria De Filippi sui tronisti : Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset vi è come sempre Uomini e donne, il popolare dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno riaprirà i battenti a partire dal mese di settembre. La vera novità di questa edizione riguarda proprio l'avvio anticipato per il programma di Canale 5 e le novità che sta mettendo a punto la padrona di casa del programma, la quale pare che voglia solo ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ha rischiato la vita a Bali : Sonia Lorenzini di Uomini e Donne: il racconto choc del terremoto a Bali La scorsa notte a Bali c’è stato un terribile terremoto. E, purtroppo, molte persone hanno perso la vita, e tante altre sono state ferite. Un terremoto violentissimo, che ha anche devastato intere città. Difatti è stato di magnitudo 7. In questi giorni a Bali a passare le vacanze c’è anche la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese : dedica d'amore a Federico Gregucci per il compleanno : La coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci è una delle unioni più salde uscite da Uomini e Donne. I due innamorati, infatti, stanno pensando di concretizzare ufficialmente il loro amore, convolando a giuste nozze. L'ex Miss Italia, in ocassione del compleanno del fidanzato, ha postato sui propri social, una dedica molto emozionante che ha fatto letteralmente impazzire i loro fan.prosegui la letturaUomini e Donne, Clarissa ...