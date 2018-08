Calciomercato Serie A | acquisti | cessioni e obiettivi negli ultimi 12 giorni di mercato

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Calciomercato - cosa manca ancora alle big di Serie A? Risponde Stefano De Grandis : Da tenere presente, infine, il cambio tra i pali: Olsen è un ottimo portiere, ma con la partenza di Alisson i giallorossi hanno perso uno dei migliori al mondo in quel ruolo. Inter, un mercato ...

Calciomercato Serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Calciomercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. Roma scatenata : I giallorossi chiudono per il calciatore brasiliano dal Bordeaux e adesso si fionderanno sul portiere svedese Olsen. La Juventus studia le uscite; il Sassuolo porta a casa Boga

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo

Calciomercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Calciomercato Serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A [VIDEO] a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in ...

