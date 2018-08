Alberto Spampinato | ex di Ludovica Valli “Vive ancora dentro Uomini e Donne” | lei legge e

DavideMaggio.it intervista Alberto Frezza (Station 19) e Stefania Spampinato. L’attrice : «Ecco come vorrei morire in Grey’s Anatomy» – Video : Alberto Frezza e Stefania Spampinato Italiani alla corte di Shonda Rhimes. Alberto Frezza, interprete del poliziotto Ryan Tanner nella neonata serie Station 19, e Stefania Spampinato, alter ego della sfrontata ginecologa Carina De Luca in Grey’s Anatomy (stasera alle 21 il finale della stagione 14 su Fox Life), hanno in comune le origini tricolori e l’appartenenza al brand Shondaland. Per entrambi, a dispetto del sangue nostrano che ...

Stefania Spampinato e Alberto Frezza - due italiani sui set di Shonda tra espressi e panettoni : Grey’s Anatomy e Station 19 sono due creature di Shonda Rhimes, una oramai talmente consolidata da essere arrivata alla 14esima stagione, l’altra neonata e tutta da scoprire. In entrambe le serie tv lavorano due attori italiani (oltre all’italo-canadese Giacomo Keaton Gianniotti) che in occasione della puntata finale del medical drama (in onda su Fox Life il 18 giugno) sono venuti a Milano per incontrare i fan. Lei è Stefania ...