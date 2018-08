Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump

Così la Germania ha respinto l'assalto della Cina nell'energia elettrica : ... in un comunicato stampa congiunto dei ministeri dell'Economia e delle Finanze. I due ministri hanno sottolineato come l'intervento della KfW debba essere considerato temporaneo, 'una soluzione ponte'...

Migranti - un rifugiato in Germania : corsi di lingua e 400 euro al mese se ti formi per lavorare. “Così diventano un utile” : Nel cuore di Marzahn Nord, quartiere popolare della periferia nord-est di Berlino, tra i palazzi della Repubblica Democratica Tedesca, un edificio grigio e spigoloso, con un campetto da basket al centro, ospita circa 70 rifugiati tra siriani, afghani e iracheni. È una delle nuove costruzioni, tutte uguali nei colori e nella forma, fiorite nella capitale tedesca negli ultimi anni. Dislocate nei diversi quartieri, si riconoscono grazie alle ...

Migranti Pozzallo - "50 andranno in Germania"Praga e Madrid contro l'Italia : Così caos in Ue : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. Tra Berlino e Roma "non c'è stato nessun accordo sui movimenti secondari"

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo a Danilo Petrucci : 'Ok le scuse - ma Così non va bene' : Le scuse arrivano, ma non bastano del tutto a Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del GP di Germania. Terzo in griglia, il pilota della Ducati è stato beffato nel finale da Danilo Petrucci, che ...

Piero Fassino - zimbello mondiale. 'Guardate la Germania...' - Così ha fatto fuori i tedeschi da Russia 2018 : ... quando l' Italia fu fatta fuori agli spareggi dalla Svezia , che a sua volta ha eliminato i campioni del mondo in carica, : 'Il nostro calcio va rinnovato - pontificava Fassino -. Ricordo che una ...

Ad un passo dal burrone - Angela Merkel mai Così sola in Germania ed Europa. Cancelliera rinnegata dai gemelli Csu - invisa agli alleati Ue e bocciata dai tedeschi : Sul ciglio del burrone, a un passo dal cadere giù. Angela Merkel vive in queste ore il punto più basso della sua carriera politica, dopo tredici anni in cui ha diretto con risolutezza la Germania e da lì l'Europa. E fa i conti con il fondato timore che il suo tempo sia scaduto o poco ci manca. Questione di giorni o settimane, mesi forse: la Cancelliera è al centro di un vortice di pressioni e attacchi senza ...

Merkel all'angolo cede a Seehofer "Accordo bilaterale con l'Italia" Germania e Italia mai Così vicine : La cancelliera, messa all'angolo dall'asse Salvini-Seehofer-Kurz, cede al suo ministro dell'Interno: regole più dure sui migranti. E propone un accordo bilaterale all'Italia. Inedito asse Roma-Berlino. ANALISI Segui su affarItaliani.it

Migranti - Germania : regole Dublino - la riforma Così com'è no va bene : Anche la Germania dice no alla riforma delle regole di Dublino. Berlino «è aperta ad una discussione costruttiva» sulla proposta della presidenza bulgara per la riforma del...

SVOLTA DELLA MERKEL?/ Così la Germania si prepara al dopo-Conte : In modo inaspettato, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha teso la mano al nuovo governo italiano targato M5s-Lega. Cosa nasconde la scelta di Berlino? MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:03:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliCAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi, è ballottaggio Tajani-Renzi..., di M. Maldo

Migranti - Germania e Austria rafforzano controlli sul Brennero/ Borowik : “Così si evitano incidenti” : Migranti, Germania e Austria rafforzano controlli sul Brennero. Il capo della polizia federale a Monaco, Thomas Borowik: “Così si evitano incidenti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:03:00 GMT)