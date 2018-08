20 anni fa il trionfo di Marco Pantani nella Grande Boucle | l’ultimo a realizzare la

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Giovanni Pellielo cerca l’ennesimo trionfo : Sono scattati questa mattina con le prime serie di qualificazione del trap junior gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria, domani inizierà la rassegna continentale anche per i senior. Inizieranno le eliminatorie, con i primi 75 piattelli, del trap maschile e come sempre, al termine dei 125 piattelli previsti, i primi sei andranno in finale. L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni ...

ICS Beach Volley Tour Lazio - a Ostia trionfo di Manni-Bonifazi e Stacchiotti-Langellotti : ROMA - A Ostia sono arrivati i marziani e hanno subito conquistato il gradino più alto del podio. I Beacher romani Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni , reduci dalle due vittorie al campionato italiano ...

Francesco Molinari nella storia : trionfo azzurro nel PGA Tour dopo 71 anni : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a otto colpi il secondo classificato è stata una prova di forza e di classe. ...

Giochi del Mediterraneo - Lombardo d'Oro - Zanni e Russo d'argento Trionfo Azzurro nella 53 kg; Zanni secondo nello strappo nella 69 kg : Giornata da incorniciare per l'Italia dei Pesi, impegnata nella XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nel giorno del suo 27° compleanno Jennifer Lombardo si regala due medaglie d'...

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Canoa slalom - Europei 2018 : nel C1 maschile doppietta britannica - nel K1 donne in trionfo Ricarda Funk : Disputate senza sussulti patriottici le ultime finali individuali degli Europei di Canoa slalom, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: gli ultimi due titoli premiano la tedesca Ricarda Funk, nel K1 femminile, ed il britannico Ryan Westley, nel C1 maschile. Nel pomeriggio le ultime prove a squadre, nelle stesse specialità. Nel K1 femminile la nuova campionessa d’Europa è la tedesca Ricarda Funk, che chiude in 100.96 e precede la campionessa ...