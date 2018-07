Una Harley Davidson elettrica è tra le novità della casa americana

Trump condanna Harley Davidson e minaccia Una «Big Tax» per chi sposta la produzione all’estero : NEW YORK - Donald Trump smonta bruscamente di sella dalla Harley-Davidson. In un bombardamento di tweet il Presidente ha reagito furiosamente alla decisione dell'iconica azienda...

