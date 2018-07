Hamilton | Ferrari più veloce della Mercedes Le ultime due gare tra le mie

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari superiore (di poco) alla Mercedes. Ma Hamilton continua a fare la differenza su Vettel : A Maranello hanno prodotto la migliore Ferrari degli ultimi dieci anni. Era dal trionfo iridato di Kimi Raikkonen nel 2007 e dal secondo posto di Felipe Massa l’anno successivo che non si vedeva una Rossa così performante, sempre competitiva e sempre in grado di lottare per la vittoria. I tifosi aspettavano da un decennio questo momento, dopo tante delusioni si è riusciti a costruire una monoposto stellare e si è ricucito il gap con la ...

DIRETTA FORMULA 1 GP GERMANIA/ F1 streaming video SKY gara live : chance Vettel - Hamilton “teme” la Ferrari : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp GERMANIA 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).Quando mancano 20 giri al termine del Gran Premio di GERMANIA ci sono due Ferrari al comando, ma tutto potrebbe cambiare con l'arrivo della pioggia! Al 26^ passaggio Vettel imbocca la via dei box per effettuare il cambio gomme, il tedesco non poteva tardare ulteriormente la sosta altrimenti ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari puntano al successo sfruttando la “gentilezza” sulle gomme. Hamilton proverà la rimonta con una sola sosta? : Oggi è il grande giorno del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim prepariamoci a vivere una gara di grandi emozioni in cui tutto potrà accadere e tutto potrà cambiare.-- La Ferrari e Sebastian Vettel partiranno dalla pole position. E’ la quinta partenza dalla piazzola numero uno per Seb e la Rossa in questo 2018. La dimostrazione che il mito del “bottone magico” di casa Mercedes è stato ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole Vettel con una Ferrari super in Germania - disastro Hamilton : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:20:00 GMT)

Formula 1 - Ferrari alla prova di maturità in Germania : Hamilton partirà 14esimo : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....

F1 – Hamilton mette in guardia la Mercedes : “Ferrari e Red Bull molto veloci - domenica sfida seria - dovremo…” : Lewis Hamilton mette in guardia la Mercedes dopo l’esito delle FP2 sul circuito di Hockenheim: il pilota britannico pronto a dare battaglia contro Ferrari e Red Bull Il risultato delle FP2 di Hockenheim sorride ancora alla Red Bull. Dopo la bella prestazione di Ricciardo nelle FP1, nelle seconde prove di giornata è la monoposto di Verstappen a far registrare il tempo migliore. Il pilota olandese chiude davanti alle coppie Mercedes ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...

F1 – Terminate le FP1 ad Hockenheim : Ricciardo beffa Hamilton di pochi millesimi - le Ferrari inseguono [FOTO] : Il pilota della Red Bull chiude al comando la prima sessione di prove libere, beffando di quattro millesimi Lewis Hamilton. Solo quarto Vettel Si chiude con una Red Bull davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp di Germania, Daniel Ricciardo si piazza al primo posto fermando il crono sull’1:13.525, sfruttando le nuove componenti del motore che gli faranno comunque perdere 20 posizioni in griglia. Photo4 / ...

F1 Gp Germania : Vettel a 360° su circuito - Ferrari e Hamilton : HOCKENHEIM - ' Non so perché ci sia voluto tanto tempo, ma a me non importa più di tanto ciò che fanno gli altri. So qual è la mia missione e so quel che vale per me '. Così Sebastian Vettel della ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania, con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton. Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...