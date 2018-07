Roma | doppio arcobaleno dopo il temporale

Casola è una Favola. Doppio appuntamento col recital "Romagna Solatia" e concerto di musica leggera : Doppio appuntamento domani, domenica 22 Luglio , per la XXXVI edizione di Casola è una Favola , rassegna di spettacoli, concerti, laboratori nei luoghi suggestivi di Casola Valsenio : alle ore 21 ci sarà il recital di Giampiero Pizzol 'Romagna Solatia' , mentre alle ore 22 il concerto di musica leggera '...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Roma : tris Schick - doppio Dzeko. Il test con il Latina finisce 9-0 : Roma - tris di Schick, doppio Dzeko: la nuova Roma riparte dalle sue punte. Nel primo test dall'inizio del ritiro i giallorossi affrontano superano 9-0 il Latina, formazione che milita in sertie D. ...

Roma - Sapienza risponde a Gay center : ok a breve a doppio libretto per le trans : Smentita la denuncia dell'associazione, Approvazione definitiva a settembre da parte del senato accademico

Roma : Venerdì doppio sciopero : Roma – Trasporto pubblico a rischio nella Capitale. Venerdì 6 luglio infatti ci sarà lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l’agitazione di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamata dal sindacato Cambia-menti M410. Lo sciopero di 24 ore Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore è stato indetto a livello regionale. Questo per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori, come seguito a quello di 4 ore dello ...

Roma - Florenzi un rebus che diventa doppio : Lontani. Mai come in questi giorni. Florenzi e la Roma non fanno passi in avanti, fermi sulle rispettive posizioni. Uno stallo che se da un lato lascia le cose in sospeso, dall'altro è sinonimo ...

Scaletta di Paolo Conte a Roma - doppio concerto alle Terme di Caracalla 14 e 15 giugno : ultimi biglietti disponibili su TicketOne : Paolo Conte a Roma è atteso per un doppio concerto questa sera e domani. Giovedì 14 e venerdì 15 giugno, il cantautore sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per due degli eventi attesi in Italia nel 2018. Dopo le due tappe del tour a Roma, Paolo Conte è atteso in autunno a Milano e a Bologna. Il 12 e il 13 novembre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il giorno 11 novembre a Bologna al Teatro EuropAuditorium. I ...

Raddoppio di Ultimo al Palalottomatica di Roma : prezzi di biglietti e pacchetti VIP in prevendita su TicketOne : Ultimo al Palalottomatica di Roma raddoppia: sono due i concerti in programma nel palazzetto dello sport di Roma per il prossimo novembre. Dopo il sold out della prima data annunciata, prevista per il 2 novembre, Ultimo al Palalottomatica di Roma aggiunge un concerto: si esibirà anche il 1° novembre. I biglietti per il nuovo appuntamento live di Ultimo saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it da mercoledì 13 giugno 2018 alle ore ...

Roma - concerti dall'11 al 17 giugno : un doppio Vasco - poi Bjork e l'addio di Elio : LUNEDI' 11 giugno Rock/Vasco, doppio allo Stadio Olimpico Il ragazzo Vasco Rossi ha compiuto 66 anni lo scorso 7 febbraio ma , lo sapete bene però vale la pena di ripeterlo per l'ennesima volta, ...

Il doppio binario di Macron ruolo centrale per Roma nella riforma dell’Europa : Per modellare la «sua» nuova Europa, Emmanuel Macron ha scoperto di aver bisogno dell’Italia quasi quanto della Germania. Lo schema su cui ragionano all’Eliseo richiede un accordo col governo gialloverde per dare all’impianto futuro dell’Unione l’ampio contenuto di flessibilità e solidarietà che il presidente reputa necessario. Anche la Spagna, pen...

Lavoro - Parigi cresce il doppio di Roma : Produttività su dello 0,6% contro l’1,3% tedesco e l’1,2% francese. L’Istat: 2018, Pil +1,4% e disoccupazione al 10,8%

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani e Martina Trevisan eliminate nel torneo di doppio. Avanti Babos/Mladenovic : Dura meno di un’ora il match degli ottavi di finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma che vedeva opposte la coppia italiana formata da Sara Errani e Martina Trevisan e quella composta dalla magiara Timea Babos e dalla transalpina Kristina Mladenovic, numero tre del seeding: si impongono l’ungherese e la francese con il netto punteggio di 6-0 6-3 in 57′. Nel primo set non c’è ...