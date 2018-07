L' Ue non vuol condividere l' accoglienza di clandestini

Decreto dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavoratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...

Guardiola non vuole un Jorginho-bis : il piano del Manchester City per Pjanic : Lo stesso Guardiola si è esposto in prima persona: come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico ha telefonato a Pjanic , una mossa importante per provare lo sprint decisivo. CONVINCERE LA ...

Questa donna non vuole che il tuo voto valga quanto quello di un «ignorante» : E se il voto di chi si interessa di politica, si informa, segue il dibattito valesse di più di quello di chi, dichiaratamente, non segue la cosa pubblica? E se Questa invece che una provocazione dal sapore vagamente snob fosse un progetto serio per rendere il voto più diffuso, efficace e informato e dunque le nostre democrazie più vitali e robuste? L’idea ha un nome, si chiama «voto Ponderato», e un’autrice: Dambisa Moyo, economista di fama ...

Trump che non vuole morire per il Montenegro non sa come funziona la Nato : Roma. Ma perché il Montenegro? Una nazione piccola piccola, scura – come suggerisce il nome – per le foreste che coprivano le sue montagne. “La storia del Montenegro – diceva Emir Kusturica – E’ la storia dei suoi uomini forti di spirito e virtù”. Donald Trump deve aver preso la considerazione del r

Se nemmeno Confindustria è d'accordo - vuol dire che Di Maio non ne azzecca una : Si sa, la Confindustria è un’associazione lobbistica. Nel senso buono del termine, quello anglosassone: fa gli interessi dei suoi iscritti. E Confindustria di imprese iscritte ne ha tante, soprattutto nel nord produttivo. Chiede a chi ci governa una sola cosa: lasciateci lavorare. Ma in più la Confi

Filmato l'amazzone sopravvissuto all'omicidio della sua tribù. Vive da solo e non vuole contatti con la civiltà : Il governo brasiliano ha una politica rigorosa che rispetta la solitudine di queste tribù, tanto da concedere loro l'utilizzo di armi tradizionali come asce e machete . All'uomo in questione è stata ...

Decreto dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Il cane non vuole scendere dal seggiolino : la sua espressione è virale : Un seggiolino così comodo da non voler più scendere dall'auto. Ma in questo caso a fare i capricci non è un bimbo, ma un cagnolone di razza boxer che di nome fa Nacho. La sua...

La Lega di Matteo Salvini non vuole la giustizia fai da te : La Lega di Matteo Salvini con la sua proposta sulla legittima difesa “non si vuole assolutamente liberalizzare le armi, nessuno

Un'altra nave con 40 migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

Perché OnePlus non vuole la ricarica wireless? : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nonostante gli smartphone OnePlus siano diventati negli anni sinonimo di gadget senza compromessi dal punto di vista tecnico, c’è una funzione che non hanno mai aggiunto: la ricarica wireless. Ai tempi di OnePlus One — era il 2013 — la tecnologia faceva a malapena capolino su una manciata di smartphone tra i più innovativi, ed era comprensibile che il gruppo per tenere bassi i costi del suo gadget avesse scelto ...

Brooklyn Beckham - che non vuole più stare lontano da casa : Diciannove anni, 11 milioni e più di follower, due genitori più famosi dei reali. Brooklyn Beckham, primogenito di Posh Spice Victoria e dell’ex calciatore più famoso al mondo David, ha sempre promesso bene. Anche prima della relazione on/off con l’attrice Chloë Grace Moretz. Appassionato fin da piccolo di fotografia (ha anche pubblicato un libro, What I See), nel settembre 2017 aveva deciso di lasciare il «nido» e di volare a New York. ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...