Vado in pensione e chiudo | nessuno vuole fare il calzolaio

Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo 30 anni : "non Vado in pensione" : “Incrediiibile”: Sandro Piccinini lascia Mediaset dopo trent'anni di onorata attività. La notizia era nell'aria da tempo, ma solo dopo l'ultimo match del mondiali di calcio è diventata ufficiale: “Per vari motivi, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, l’anno prossimo starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere”, ha rivelato il ...