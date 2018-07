PAPA FRANCESCO | DOLORE PER MIGRANTI MORTI E PREGHIERA Video | accorato

Migranti - PAPA FRANCESCO : "Mai più simili tragedie" : Nuovo appello da parte di Papa Francesco alla comunità internazionale. Il Pontefice ha voluto esprimere il "dolore" che ha provato di fronte ai naufragi dei Migranti avvenuti nel mediterraneo: "Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perché agisca con ...

Migranti - l’appello di PAPA FRANCESCO : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Migranti - l’appello di PAPA FRANCESCO : “La comunità internazionale agisca subito” : papa Francesco ha lanciato un nuovo accorato appello alla comunità internazionale affinché intervenga per porre fine ai naufragi dei barconi dei Migranti nel Mediterraneo. Parlando a braccio durante l’Angelus in piazza San Pietro, Bergoglio ha voluto esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurare il suo “ricordo e la preghiera per gli scomparsi”. Il pontefice argentino ha espresso tutto il suo ...

Io - madre - sull'aborto non sono d'accordo con PAPA Francesco : E non si trattava solo della sofferenza fisica, durata pochi giorni, ma del peso del peccato del mondo, un dolore che solo il Figlio di Dio poteva sostenere. Non ci ha però redenti la sofferenza di ...

Nozze in Vaticano. E a sorpresa spunta PAPA Francesco : Padre Renato dos Santos era quasi pronto per celebrare le Nozze. Era entrato in sagrestia per gli ultimi preparativi: ma ci ha trovato Papa Francesco. Il Pontefice, sorridente, era pronto anche lui a benedire l’unione di Luca Elia Maria Schafer, guardia svizzera, e di Leticia Vera, dipendente dei Musei Vaticani, nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, all’interno delle mura vaticane. È vero che gli sposi, Luca e Leticia avevano fatto ...

PAPA FRANCESCO cerca un nuovo modo di comunicare. Un ‘miracoloso’ precedente può aiutarlo : Pochi sanno che negli ultimi anni del suo episcopato partenopeo il cardinale Michele Giordano aveva maturato l’idea di proporre a tutti i vescovi della Campania (la regione italiana col maggior numero di diocesi) di abolire i loro settimanali per fondare un unico grande giornale. Una sorta di “Avvenire campano”, come lo definì lo stesso porporato, che facesse da collegamento tra tutte le diocesi delle regione. Idea senz’altro lungimirante che ...

Violenze in Messico - fonti : PAPA FRANCESCO interverrà per il dialogo sulla pace : Papa Francesco ha accettato di partecipare a un'iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle elezioni presidenziali, Andres Manuel López Obrador, per mettere fine a undici anni ...

Violenze in Messico - fonti : PAPA FRANCESCO interverrà per il dialogo sulla pace : Violenze in Messico, fonti: Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace Violenze in Messico, fonti: Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace Continua a leggere L'articolo Violenze in Messico, fonti: Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace proviene da NewsGo.

Gianni Vattimo - telefonata con PAPA FRANCESCO : 'Un'Internazionale comunista - lui cambierà il mondo' : Il filosofo Gianni Vattimo si ritrova al centro di una polemica per la telefonata ricevuta da Papa Francesco che lo aveva chiamato dopo aver letto il suo ultimi libro Essere e dintorni. Bergoglio, ...

Trump batte PAPA FRANCESCO : è lui il più seguito su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, supera il Papa nella classifica dei leader più seguiti di Twitter. Il numero dei follwers del presidente Usa cè infatti raddoppiato rispetto allo scorso ed ha raggiunto la quota di 53.3 milioni di utenti del social network. In questo modo, l'account personale @realDonaldTrump supera di circa sei milioni di utenti la somma degli account ufficiali di Sua Santità, che hanno raggiunto i 47 milioni nelle ...

Gmg - PAPA FRANCESCO sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 : Gmg, Papa Francesco sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 Gmg, Papa Francesco sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 Continua a leggere L'articolo Gmg, Papa Francesco sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 proviene da NewsGo.

Gmg - PAPA FRANCESCO sarà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 : Papa Francesco si recherà a Panama dal 23 al 27 gennaio 2019 in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Lo ha annunciato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke, ...

PAPA FRANCESCO nomina il giornalista Paolo Ruffini come prefetto per il Dicastero della Comunicazione : visualizza articoli simili Close Cronaca CONFAPI, LANCIATA PROPOSTA ACCADEMIA PMI 3 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Mondiali - PAPA FRANCESCO consola i tifosi brasiliani : “Vedo bandiere brasiliane, coraggio!, un’altra volta ci sarà”: lo ha detto Papa Francesco alla fine dell’Angelus rivolgendosi ai fedeli brasiliani in piazza San Pietro, molto verosimilmente riferendosi alla sconfitta subita dal Brasile ai Mondiali.L'articolo Mondiali, Papa Francesco consola i tifosi brasiliani sembra essere il primo su CalcioWeb.