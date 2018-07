Pallanuoto femminile | Europei 2018 | Italia-Ungheria Programma | orari e tv

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e potrebbe ritrovare l’Olanda : L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di Pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel Girone eliminatorio. Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il tabellone. Programma - orari e tv : Sarà l’Ungheria l’avversaria nei quarti di finale del Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile a Barcellona (Spagna). Le azzurre, terze nel proprio girone, affronteranno la seconda dell’altro raggruppamento, le magiare per l’appunto, in una sfida affascinante aperta ad ogni risultato. Ne vedremo delle belle. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “Una buona prestazione. Lotteremo come sempre ai quarti di finale” : Rotondo il successo del Setterosa negli Europei 2018 di Barcellona. A cadere sotto i colpi delle giocatrici nostrane sono state le francesi, sconfitte nettamente 11-3. Per le azzurre ora il pensiero è ai quarti di finale in attesa di sapere quale sarà la prossima avversaria. Fabio Conti si è detto soddisfatto della partita disputate dalle sue ragazze: “Questa partita serviva per chiudere il girone. Noi abbiamo Continuato a lavorare ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Francia-Italia 3-11. Le pagelle del Setterosa : Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa ed ai quarti di finale con fiducia : Agli Europei di Barcellona è arrivato il terzo successo per il Setterosa, che si è imposto contro la Francia (11-3). Dopo la rotonda vittoria contro la Croazia, la squadra di Fabio Conti ha messo in acqua una buona prestazione, centrando il bersaglio grosso contro le transalpine con uno score netto. Sugli scudi Arianna Garibotti, autrice di un poker di reti. Bel Paese che con questo successo si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento in ...

LIVE Italia-Francia - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa a caccia della terza vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto ed ultimo incontro della fase a gironi per quanto riguarda il Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile. Alle 18.30, in quel di Barcellona, torna in acqua alla Picornell la compagine guidata da Fabio Conti che sfiderà la Francia. Match sulla carta nettamente alla portata per le azzurre che dovrebbero vincere anche nettamente: fondamentale portare a casa un successo largo, per poi sperare ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Italia-Francia - Europei Pallanuoto femminile 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : Torneo femminile " Gruppo A 5a giornata , 21 luglio, ITALIA -FRANCIA , ore 18.30, Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su LEN TV

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “Con la Croazia un buon allenamento in vista dei quarti di finale” : Il Setterosa ha centrato il secondo successo agli Europei di Barcellona. Le azzurre hanno dominato la sfida con la Croazia vincendo con il netto punteggio di 24-3. Un risultato che dà fiducia alle nostre portacolori soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti come sottolineato dalle parole del ct Fabio Conti: “E’ stato un buon allenamento in vista dei quarti di finale ed un’importante esperienza per la crescita della Croazia”. Un ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Croazia 24-3. Le pagelle dell’incontro : L’Italia ha travolto la Croazia per 24-3 nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida. ITALIA 7 Gorlero, 6: si fa sorprendere in un paio di occasioni, ma alterna buone parate. Le sfide decisive saranno altre. Tabani, 7: due reti e due assist, oltre ad una bella prestazione difensiva. Garibotti, 8: tre reti su tre tiri, conditi da tre assist. Prestazione ...