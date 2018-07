Lo ‘scontrino della vergogna’ | coppia gay insultata tra le voci dei piatti consumati | è

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Uno scontrino vergognoso in cui spunta una voce altrettanto riprovevole, ecco il fatto denunciato da unagay dopo la cena in un locale di Roma Un episodio increscioso è accaduto ad unagay in un locale di Roma. Dopo aver consumato il pasto, i due ragazzi si sono visti recapitare al tavolo uno scontrino vergognoso. Sotto le variedeied il relativo prezzo, infatti, si trovava la scritta: “…No pecorino …Sì frocio”. Laha prima protestato contro il cameriere, che ha dichiarato che si trattava di un errore del computer e poi con la proprietaria. Il fatto è stato poi denunciato alla Gay Help Line, che ha offerto ai due ragazzi supporto legale. La diffusione social dello scontrino incriminato ha poi fatto scattare l’indignazione del web che si è accanito sulla locanda in cui lagay era stata a cena. «Un ...