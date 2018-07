Lettera di Elkann ai dipendenti | «Sergio non tornerà | certo del vostro supporto a Manley»

Fca - restano gravi le condizioni di Sergio Marchionne. La Lettera di Elkann : “È stato il migliore” : restano gravi le condizioni di salute di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca. Intanto John Elkann ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo: "Le condizioni di Marchionne non gli permetteranno di rientrare in Fca. Negli ultimi 14 anni Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare".Continua a leggere

Fca - la tristezza di Elkann in una Lettera ai dipendenti : "Sergio non tornerà più - è stato il migliore" : Ecco il testo della lettera che John Elkann ha scritto ai dipendenti di Fca dopo la nomina di Mike Manley come nuovo ad della società. Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera ...

Marchionne - la Lettera di Elkann ai dipendenti : «Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto. È con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in FCA. Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in FCA, Sergio è stato ...

La Lettera di John Elkann ai dipendenti Fca : "Sergio Marchionne non tornerà" : "Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto". Comincia così la comunicazione ai dipendenti Fca scritta dal presidente John Elkann nelle ore in cui il Cda prendeva atto delle condizioni gravissime di salute di Sergio Marchionne e affidava la guida di Fca a Mike Manley, di Ferrari a Louis Camilleri e di Cnh Industrial a Suzanne Heywood."È con profonda tristezza che ...

FCA - IL DOPO MARCHIONNE : MANLEY E CAMILLERI/ Ultime notizie CdA - la Lettera di Elkann ai dipendenti Fiat : Sergio MARCHIONNE, cda d’urgenza in FCA per il suo successore. L’ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 09:50:00 GMT)