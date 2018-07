huffingtonpost

: RT @anto_aura_: Chissà che mi credevo di essere... - queen_cities : RT @anto_aura_: Chissà che mi credevo di essere... - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Credevo di essere posseduto dal demonio. La verità ha stravolto le mie convinzioni più radicate - HuffPostItalia : Credevo di essere posseduto dal demonio. La verità ha stravolto le mie convinzioni più radicate -

(Di domenica 22 luglio 2018) Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNel 1975, mentre frequentavo la quinta alla St. William Elementary (una scuola cattolica di Cincinnati, Ohio) il diavolo iniziò a farmi visita – o almeno così.Durante quegli episodi, sentivo come il cervello vibrare e poi trasformarsi in cemento dall'interno. Non perdevo conoscenza, ma ero altrove, incapace di parlare. La mia realtà veniva distorta in modi assurdi e spaventosi. Quasi tutto ciò che vedevo cambiava fisicamente o veniva recepito come qualcos'altro dalla mia mente. Ad esempio, un insegnante si trasformava in alligatore, una matita in una spada, un albero in un dinosauro.Dopo ogni episodio, mi restavano una sensazione inquietante e un mal di testa mostruoso che mi portava addistratto e turbato per ore. Eppure, per quanto fossi ...