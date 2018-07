“Dov’è finito mio figlio?” Distratto dal cellulare | perde le tracce del bambino | 5 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 21 luglio 2018) Quella delè per molti diventata una vera e propria dipendenza, il telefonino sempre e comunque sotto il naso a qualsiasi ora del giorno, le dita a scorrere rapide tra messaggi da inviare, post da leggere, selfie da scattare e giochini online. Operazioni che vengono svolte quotidianamente da milioni di persone e che però, in certi casi, dovrebbero far riflettere un po’. Di sicuro avrà bisogno di ripensare la sua routine il protagonista di questa assurda storia, Mr Hong, residente a Zhangjiagang, in Cina. L’uomo era divenuto talmente dipendente dalda non accorgersi che, intorno a lui, il figlio era scomparso. Soltanto quando, ore dopo, proprio sullo schermo del telefonino ha visto una notizia che parlava dell’accaduto ha capito che quanto successo lo riguardava molto da vicino. Kaikai, un bimbo di cinque, era infatti stato trovato mentre ...