Roberto Saviano risponde alla querela di Salvini | ' Aiutatemi in questa battaglia'

Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano : Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano: la guerra tra il ministro dell’Interno e lo scrittore sulla questione migranti si trasferisce dunque dai social network ai tribunali. Il vicepremier ha presentato denuncia-querela nei confronti di Saviano che con alcuni post su Facebook aveva attaccato duramente la politica del governo Conte sui flussi migratori, soffermandosi in particolare sulle uscite del leader del Carroccio e sui recenti ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

“Non l’ho mai fatto prima”. Dopo la querela di Matteo Salvini - la replica (durissima) di Roberto Saviano : Non è ancora finita la querelle tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: che tra i due non ci sia una grande simpatia è ormai più che appurato, ma i rapporti si sono ulteriormente inaspriti Dopo la decisione da parte del leader della Lega di presentare una querela nei confronti dell’autore di Gomorra. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a tornare a sua volta sul piede di ...

Roberto Saviano replica a querela di Matteo Salvini : “Intero governo contro uno scrittore - ma io non ho paura” : Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini e alla sua querela presentata su carta intestata del Viminale: "Bisogna resistere all'avanzata dell'autoritarismo. Anche di quello che, per fare più paura, usa la carta intestata di un ministero, impegnando l'intero governo contro uno scrittore. Io non ho paura".Continua a leggere

Matteo Salvini - ecco la querela a Roberto Saviano : tutti gli insulti per cui demolirlo in tribunale : E ancora, Salvini, sottolinea come 'viene adombrata l'ipotesi che gli venga tolta la scorta come ritorsione politica'. Alla querela vengono allegati due post dello scrittore su Facebook , un video ...

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama “ministro della malavita” : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell’Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L’ultimo intervento di Saviano, in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Salvini querela Roberto Saviano : Roma, 18 lug., askanews, - Oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presenterà alla questura di Roma una querela contro il giornalista e scrittore Roberto Saviano. Lo riferiscono fonti del ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Quanta eccitazione prova a vedere morire bimbi in mare?" : Nuovo durissimo attacco di Roberto Saviano al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrittore scrive su Facebook: "Assassini! Ministro della mala vita, sui morti in mare parla di 'bugie e insulti', ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà la morte inflitta dalla guardia costiera libica, sua (mi fa ribrezzo dire 'nostra') alleata strategica? Lei che sottolinea continuamente di essere padre, 'da papà quanta ...

Roberto Saviano racconta “Il mondo dei Narcos” su Nove : Roberto Saviano ritorna in tv sul canale Nove per raccontare “Il mondo dei Narcos” in una serie inedita in due puntate: ecco quando Dopo il grandissimo successo di “Kings of Crime“, Roberto Saviano torna in tv questa volta per raccontare i segreti della vita dei Narcos. Si chiama “Il mondo dei Narcos” la serie in due puntate condotta dallo scrittore e giornalista sul canale Nove. Il mondo dei Narcos con ...

Matteo Salvini : 'Roberto Saviano mi insulta ancora? Altra querela' : Ogni giorno un insulto nuovo. Si parla di Roberto Saviano , ossessionato e scatenato contro Matteo Salvini . Oggi, mister Gomorra , ha parlato di ' delirio di onnipotenza ' del ministro dell'Interno e ...

Migranti - Roberto Saviano risponde all’appello di Sandro Veronesi : “Ci sto - saliamo sulle navi che li salvano” : Roberto Saviano accetta l'invito di Sandro Veronesi di mettere i loro corpi a disposizione per imbarcarsi sulle navi delle Ong che salvano Migranti nel mar Mediterraneo: "Caro Sandro, io ci sto, questa battaglia la combatto da anni e non ho alcuna paura di perdere". Lo scrittore napoletano spiega i motivi della sua risposta: "Dobbiamo chiamare a una insurrezione civile e democratica contro questa barbarie fondata sulla menzogna ...

Roberto Saviano da Gomorra a “Il mondo dei Narcos” : anticipazioni puntata 9 luglio : Una serie di inchieste riportano Roberto Saviano in tv, su Canale Nove, con la prima delle due puntate de "Il mondo dei Narcos". Toccherà al giornalista e scrittore introdurre una serie di documentari inediti che verteranno proprio sui signori della droga e la corruzione in Messico e Colombia. Le inchieste sono firmate dal reporter spagnolo David Beriain mentre al centro del suo racconto non possono non esserci i "padroni" di quelle terre ...

Roberto Saviano racconta «Il Mondo dei Narcos» sul Nove : Roberto Saviano e David Beriain Roberto Saviano torna sul Nove per presentare Il Mondo dei Narcos, in onda stasera e lunedì 16 luglio alle 21:25. Il giornalista introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le inchieste sono realizzate dal reporter spagnolo David Beriain, autore della serie Clandestino, prodotta da ...

Sandro Veronesi scrive a Roberto Saviano : “Mettiamoci il corpo e andiamo sulle navi con i migranti” : Lo scrittore Sandro Veronesi in un lettera aperta a Roberto Saviano sul Corriere della Sera propone di metterci direttamente il proprio corpo e dare visibilità a quanto accade laggiù, in quel tratto di mare dove la gente viene lasciata morire: "Caro Roberto, pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una ...