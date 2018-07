Ritrovata ragazza di Chivasso | era scomparsa a Torino

Pesaro - Ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita : “E’ stata una ragazzata” : Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ragazzata” Ai Bagni Sole n. 47 era sparita la speciale sedia a rotelle che permette di andare in spiaggia ai piccoli con difficoltà motorie. Dopo l’appello sui social, il ritrovamento Continua a leggere L'articolo Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ...