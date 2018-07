Per M5s il Jefta va bene | il Ceta no Beghin ci spiega perché

Governo con i nervi scoPerti : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle nomine in Cdp : Tensioni sui vertici della Cassa depositi e prestiti, le due forze di Governo accusano il ministro di volersi imporre. E alla fine è fumata nera. Altro elemento di scontro è la legittima difesa: Bonafede fa muro.

Legittima difesa - al via iter Per cambiare la legge. Lega : “Procedere spediti”. M5s frena. Bonafede : “Non liberalizzare armi” : L’iter per cambiare la legge sulla Legittima difesa inizia con alcuni distinguo tra le due anime della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono incardinati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il guardasigilli Alfonso Bonafede sottolinea che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi ...

Di Maio e le polemiche Per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s : ‘Lei anche al Mise - con unico stipendio’ : “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non ci sta e risponde così, in un post su Facebook, a un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c’è traccia negli archivi della Pubblica amministrazione”, ma che ...

M5S - voto in corso su Rousseau Per la scelta dei candidati Per il Csm : ROMA. Ancora al voto su Rousseau. Come per il cda Rai , anche per i candidati al Csm i 5Stelle ricorrono al voto. È in corso la consultazione online degli iscritti per indicare i nomi che i ...

Copasir - eletto presidente Lorenzo Guerini/ 8 preferenze Per l'esponente Pd : Dieni (M5s) e Urso (FdI) i vice : Copasir, eletto presidente Lorenzo Guerini: otto preferenze per l'esponente del Partito Democratico, i suoi vice saranno Urso di Fdi e Dieni del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:01:00 GMT)

POLITICA Forza Italia : 'Ora più autonomia Per il Piemonte'; M5s : 'È necessario un referendum' : Si tratta di uno dei giorni più importanti da quando faccio POLITICA'. Ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia Luca Bona, primo firmatario dell'ordine del giorno. Affermano i ...

"Ceneri tossiche sotto stadio 'Curi' e in altre aree?" - Liberati e Carbonari - M5S - interrogano - assessore Cecchini : "su Perugia siamo in ... : UMWEB, Nella sessione Question time della seduta odierna dell'Assemblea legislativa, i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari , M5S, hanno chiesto all'assessore Fernanda Cecchini se "...

Rai - verso intesa Per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai : voto on line M5S - Coletti e Cellini Per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si ...

Rai - voto online del M5s : Beatrice Coletti e Paolo Cellini indicati Per il nuovo cda : Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si legge nel blog. L'articolo Rai, voto ...

Anzaldi (PD) : Rai - M5S spieghi Perché hanno preferito curricula di mezza paginetta a quelli di Santoro e Minoli : Roma – Michele Anzaldi, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui candidati del M5S per il cda Rai “Fa discutere il modo in cui hanno selezionato questi nomi –ha affermato Anzaldi-. Loro hanno detto che avrebbero selezionato in base al merito, in base ai curricula. Su ...