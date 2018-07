Milan | Bonucci | «Riconquistato ciò che avevamo raggiunto sul campo»

Milan : Bonucci aspetta il Tas - Bacca in Sudamerica? : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nelle ultime ore sono spuntate nuove opzioni che conducono in Sudamerica: alcuni intermediari sono al lavoro.

Milan - Bonucci può scatenare l'effetto domino : Bonucci e le sirene del Psg, una tentazione che potrebbe portare a una cessione dolorosa per il Milan . Infatti, secondo la Gazzetta dello sport , un eventuale addio del capitano rossonero potrebbe spingere altri 4 giocatori a chiedere la cessione: Bonaventura, Suso, Donnarumma e Rodriguez.

Bonucci-Paris Saint Germain : intesa vicina - ma prima la sentenza del Tas sul Milan : Leonardo Bonucci potrebbe , già, salutare il Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, ha incontrato a Parigi i dirigenti del PSG per gettare le basi per un eventuale trasferimento. Non solo un'idea quindi, ma ...