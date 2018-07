Migranti | Juncker a Conte | ' Avete ragione ma no soluzione ad hoc'

Il testo della lettera che Juncker ha scritto a Conte per spiegare cosa l'Ue farà sui Migranti : La Commissione europea "è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", ha scritto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, in una lettera per rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di creare una cellula di crisi Ue sugli sbarchi. "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da ...

Juncker : “Sui Migranti Conte ha ragione - l’Ue pronta a coordinare cellula di crisi” : «L’Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi», e gli avvenimenti di questo fine settimana «hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà da parte degli Stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) che si sono offerti di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo». Tuttavi...

"Creare una cellula di crisi per i Migranti". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Juncker : Berlino su Migranti? Valuteremo : 14.53 "Non abbiamo ancora studiato nel dettaglio la proposta tra la Cdu e la Csu e lo abbiamo chiesto al servizio legale della Commissione, ma a prima vista penso che sia conforme al Diritto comunitario". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Juncker, rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione della decisione sui migranti presa dal governo tedesco. Juncker ha osservato che "quello che comporta per gli altri non è visibile o ...

Migranti - Juncker : accordo Germania sembra conforme a regole Ue : L'intesa sulla politica riguardante i flussi dei Migranti raggiunta ieri sera in Germania tra la Cdu di Angela Merkel e la Csu bavarese di Horst Seehofer appare in sintoia alla legislazione comunitaria.

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Migranti - il piano in quattro mosse di Juncker : Più soldi da destinare al fondo per Africa , 500 milioni, e Turchia, attivazione di punti di ricezione e sbarco fuori dall'Ue, potenziamento dei controlli delle frontiere esterne con diecimila uomini ...

Migranti : Juncker - ora non è momento per nazionalismi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juncker - domenica vertice Ue a 10 sui Migranti : Anche i leader di Belgio e Olanda hanno deciso di partecipare alla riunione informale di lavoro preparatoria su migrazione e asilo, convocata dal presidente della Commissione europea Jean Claude ...

Juncker - domenica vertice Ue sui Migranti : "Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un ...

Jean Claude Juncker convoca per domenica un summit sui Migranti a Bruxelles : "Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo". Lo riferisce una nota della Commissione Ue.L'incontro avrà luogo a poco più di una settimana ...