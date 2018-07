Germania | accoltella passeggeri su un bus a Lubecca | “14 feriti | di cui due gravi” Uomo

ilfattoquotidiano

: ++ #Germania, media: accoltella passeggeri sul bus,12 feriti di cui due gravi. Ingente operazione di polizia in corso - TgLa7 : ++ #Germania, media: accoltella passeggeri sul bus,12 feriti di cui due gravi. Ingente operazione di polizia in corso - SkyTG24 : #UltimOra #Bild: accoltella passeggeri su un bus a #Lubecca, nel nord-est della #Germania.12 feriti #canale50… - fattoquotidiano : Germania, accoltella passeggeri su un bus a Lubecca: “14 feriti, due gravi. L’uomo è stato fermato” -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Unarmato di un coltello da cucina ha aggredito idi un bus di linea a, in. Secondo il racconto dei testimoni, riportato dal quotidiano Lübecker Nachrichten, l’a tirato fuori l’arma da uno zaino e ha improvvisamente attaccato le persone al suo fianco. L’autista è riuscito a fermare il bus e aprire le porte per far scappare chi era a bordo. Sempre secondo il sito online del quotidiano locale, ci sono dodicilievi e altre due persone in gravi condizioni. La polizia però esclude la possibilità di vittime. L’è stato fermato: secondo le informazioni di LN, l’autore del gesto afferma di essere originario dell’Iran e di avere circa 3o anni. In #lübeck #kücknitz kommt es aktuell zu einem größeren #Polizeieinsatz. Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze weiter. — Polizei SH (@SH_Polizei) 20 ...