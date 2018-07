Ferrari e Mercedes | le filosofie di sviluppo delle monoposto a confronto

F1 – Raikkonen - il Mondiale e la lite Ferrari-Mercedes : “non sono per nulla interessato” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen alla vigilia del Gp di Germania: il finlandese non si ritiene fuori dai giochi Tutto pronto ad Hockenheim per il Gp di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara tedesca. Reduce dal terzo posto di Silverstone, Kimi Raikkonen non si ritiene fuori dalla lotta per il titolo: “non so ...

Vettel : "Con la Mercedes è lotta - ma questa Ferrari cresce" : Continuare a mettere pressione a Lewis Hamilton e aumentare il vantaggio in classifica, sfruttando una grande Ferrari e magari l'aria amica del GP di casa. Per Sebastian Vettel il weekend di ...

F1 - GP Germania 2018 : Ferrari - ora non fermarti. Attenzione massima per non regalare nulla alla Mercedes : Mancano solamente due appuntamenti prima della sosta estiva, i Gran Premi di Germania e Ungheria, e stiamo per affrontare un momento importante della stagione 2018 di Formula Uno. Arrivare nel migliore dei modi al break di agosto (che si concluderà, come al solito, con il Gran Premio del Belgio) rappresenta uno dei primi passaggi fondamentali del campionato e può indirizzare la situazione verso il finale di stagione.Un anno fa Sebastian Vettel ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

F1 - GP Germania 2018 : il circuito di Hockenheim. Favorevole alla Ferrari o alla Mercedes? : E così si torna in uno degli scenari più caratteristici della Formula Uno. Il Circus si trasferisce in Germania, sul celebre circuito di Hockenheim per la 63esima edizione del GP in terra tedesca. Una tappa che piloti e team ritrovano volentieri, trattandosi di uno dei weekend tradizionali pur avendo perso parte del proprio fascino, successivamente alle modifiche del tracciato a partire dal 2002. Degli oltre sei chilometri di rettilinei tra gli ...

F1 - GP Germania 2018 : Mercedes spalle al muro - la Ferrari sogna l’allungo : Erano solamente due settimane fa. Lewis Hamilton comandava senza problemi il Gran Premio d’Austria, Sebastian Vettel (dopo la penalizzazione in qualifica) era costretto a remare in quinta, sesta, posizione, e gli aggiornamenti delle Frecce d’argento a livello di motore e pacchetto aerodinamico, sembravano aver riportato le W09 allo strapotere che tutti conoscevamo. Da quel momento in avanti, invece, la Mercedes ha visto ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari dei piccoli passi ha sorpreso la Mercedes a Silverstone. Questo è il segreto per vincere : E’ stato un duro colpo quello inferto dalla Ferrari alla Mercedes, nell’ultimo GP di Gran Bretagna, a Silverstone. In uno dei feudi delle Frecce d’Argento, che vantavano cinque successi consecutivi (2013-2017), la Rossa ha centrato il successo con Sebastian Vettel ed ha completato l’opera con il podio (terzo posto) di Kimi Raikkonen. Nel “panino rosso” un Lewis Hamilton amareggiato per l’esito della ...

F1 - Nico Rosberg : “La Ferrari ha più cavalli della Mercedes - ma il Mondiale lo vincerà Hamilton” : Nico Rosberg torna a parlare del Mondiale di Formula 1 e lo fa attraverso il suo canale Youtube. Le sue affermazioni, riprese dal sito iberico Marca.com, riguardano le motivazioni per cui la Ferrari è riuscita a vincere in Gran Bretagna, ma anche l’epilogo della stagione in corso. L’ex pilota di Formula 1 ha dichiarato di avere informazioni dirette sulla Ferrari: “Una fonte del team mi ha detto perché la Ferrari è così forte, ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari esce rafforzata dal trittico estivo. Mercedes spalle al muro : Settimana di pausa in Formula 1 dopo un mese letteralmente infuocato. Il trittico estivo è stato appena consegnato agli archivi e il Mondiale si avvia verso il giro di boa. Francia, Austria e Gran Bretagna. Tre gare diverse, che hanno ribaltato le certezze che credevamo di avere e i valori giorno dopo giorno, giro dopo giro, curva dopo curva. Un trittico che, senza ombra di dubbio, ha sorriso alla Ferrari, che di fatto ha ottenuto una sola ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il trionfo di Vettel ha un valore particolare : Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in Mercedes, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudi della Stella a tre punte, a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis ...

FORMULA 1/ Video highlights e classifica : la grande lotta Ferrari-Mercedes (Gran Premio Gran Bretagna 2018) : Video FORMULA 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Lite Mercedes Ferrari in diretta / Video F1 - Arrivabene vs Wolff : Stoccarda nervosa per il ritardo? : Lite Ferrari Mercedes, il Video delle dichiarazioni di Maurizio Arrivabene dopo il Gran Premio di Gran Bretagna in Formula 1: il team principal della Ferrari risponde alle accuse(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:48:00 GMT)

F1 - offese e insulti gratuiti. Ora la Mercedes ha davvero paura della Ferrari… : Senza ombra di dubbio il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato il più spettacolare ed interessante che sia potuto ammirare negli ultimi tempi. Sorpassi, cambi di strategie e Safety Car hanno caratterizzato una corsa che rimarrà nel cuore e nel cervello degli appassionati. La vittoria è andata alla Ferrari di Sebastian Vettel, bravo ad interpretare alla perfezione i vari momenti della gara e far suo un round ...

Ferrari - il colpaccio di Vettel 'a casa loro' lascia il segno. La Mercedes sbanda : I paragoni con gli altri sport si sprecano, visto il periodo: un break nel linguaggio di Wimbledon; un gol in trasferta in quello calcistico; un jeb d'incontro nel pugilato. Il successo di Sebastian Vettel a Silverstone, tana ...