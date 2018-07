Avellino come Bari e Cesena | non ammesso in Serie B

Ciampi - M5S - rilancia : 'Avellino come Livorno - un candidato sindaco non può dimenticare i deboli' : Avellino come Livorno. Saremo tra le poche città italiane, tutte governate dal Movimento Cinque Stelle, ad aiutare concretamente poveri e disagiati. Da sindaco del capoluogo irpino, la prima sfida che ...