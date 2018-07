Alisson | “felice di essere al Liverpool | colpito da atmosfera Anfield”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Sono davvero felice, per me indossare una maglia così prestigiosa è un sogno che diventa realtà. È un grande passo per la mia carriera, far parte di un club così vincente e ambizioso. Darò tutto me stesso. Giocando contro di loro l’anno scorso in Champions ho provato l’di Anfield Road e mi ha molto. Quando ho saputo dell’interesse delho subito pensato alla possibilità di giocarci”. Queste le parole dirilasciate al sito del, a poche ore dall’ufficialità del suo ingaggio. “Ero molto felice a Roma, sarò molto felice qui -aggiunge il 25enne brasiliano-. Darò tutto me stesso per questa squadra, un gruppo giovane che è già stato capace di ottenere grandi risultati. Sono arrivati in finale di Champions e questo mi motiva”. Ai ‘Reds’ ritrova il suo ex compagno alla Roma Salah e il ...