Roma | ora scatto per Berardi

La Romanina e i Casamonica : 'Comandano ancora in silenzio' : 'Noi lo chiamiamo aiuto, se un amico viene e ha bisogno, gli diamo una mano'. E gli interessi al 40% sul prestito erogato? Non è estorsione? 'Ma come si sono messi d'accordo io non lo so'. È vestita ...

Roma - con i 75 milioni di Alisson i tifosi ora sognano il colpo grosso : tre nomi caldi : Roma - Alisson è già a Liverpool e i 75 milioni sono giù virtualmente nella cassaforte di Trigoria. Ieri, infatti, la trattativa per portare il brasiliano ai Reds si è risolta in pochi minuti: il club ...

Alisson a un passo dal Liverpool : ora le visite mediche - alla Roma 75 milioni di euro : Manca solo l'ufficialità ma il futuro del portiere brasiliano Alisson sembra ormai indissolubilmente legato al Liverpool . Dopo le voci sempre più insistenti in arrivo dall'Inghilterra di un passaggio ...

Onu - polemica per etichette “poco salutare” sul made in Italy. RetRomarcia : no voto - è dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Roma - 120 rifugiati politici sfrattati : ora vivono per strada : Materassi per terra, vestiti appesi ai cancelli, valige ammucchiate agli angoli delle strade: è così che vivono 120 rifugiati politici a Roma , in via Scorticabove. La cooperativa che si prendeva cura ...

Roma - crolla cornicione dal Ponte di Via Majorana : Roma, crolla cornicione dal Ponte di Via Majorana, subito monitoraggio strutturale “Si è verificato nella giornata di ieri tra Monteverde e Marconi l’ennesimo caso di mancanza di manutenzione delle opere pubbliche del territorio capitolino. Un caso che ha visto la caduta dal Ponte di via quirino Maiorana del cornicione che è precipitato su Via Portuense poco prima dell’imbocco di Via Antonio Pacinotti” così in una nota Fabrizio ...

Roma - Dzeko : 'Lo scorso anno grande Champions - ora vogliamo migliorarci' : A gennaio era stato ad un passo dal trasferimento al Chelsea, poi Edin Dzeko è rimasto a Roma chiudendo la stagione con 24 reti, un terzo posto in campionato e la semifinale di Champions League. E ora ...

Roma - un mare di libri per chi resta in città : dalle poesie al ristorante alla biblioteca itinerante : libri ovunque nell'estate Romana. Nel ristorante italo-francese diretto da Rachelle Guenot, in piazza delle Coppelle, per invitare gli ospiti alla conversazione e suggerire spunti di dialogo, a chi ...

Info utili per il sound check di Laura Pausini a Roma il 21 e 22 luglio : orari e ingressi al Circo Massimo : Mancano una manciata di giorni alla partenza del tour, ma gli iscritti al fan club sono già chiamati a partecipare al sound check di Laura Pausini a Roma che si terranno a partire dal giorno 21 luglio per terminare il 22, ultima data prevista per la prèmiere al Circo Massimo. Il primo appuntamento per gli iscritti al Fan Club di Laura Pausini è quindi fissato per il 20 luglio, data nella quale sarà già possibile presentarsi ai controlli per ...

Roma. Sei nuove isole ecologiche per migliorare il decoro : “Sono state confermate le aree per 6 nuove isole ecologiche che si aggiungeranno alle 14 esistenti, con un incremento di

Roma - lo Stadio Flaminio verso la tutela della Soprintendenza : “Si riconosce il valore dell’opera. Ora il recupero” : Completare la procedura di tutela per poi avviare la riqualificazione. La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma porterà a compimento, in questi giorni, l’iter per lo Stadio Flaminio. L’ente pubblico riconosce così il valore dell’opera di Pier Luigi e Antonio Nervi che da anni è in completo stato di abbandono. La proprietà della struttura è di Roma Capitale. “La tutela ha l’obiettivo di un suo ...