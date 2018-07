Roma Caterina Pangrazi uccisa da un autobus in corso Vittorio Emanuele

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...

Caterina Balivo trasloca a Roma - la sorella Sarah è disperata : Da settembre per Caterina Balivo comincerà una nuova vita. Si trasferirà da Milano a Roma con tutta la famiglia, il marito Guido Maria Brera e i figlio, Guido Alberto e Cora. Tutti felici, tranne la sorella minore della conduttrice, Sarah. Un cambiamento necessario perché dal prossimo anno la Balivo presenterà la trasmissione Vieni da me su Rai Uno, lasciando il timone di Detto Fatto a Bianca Guaccero. Caterina è entusiasta di questa nuova ...

Caterina Balivo debutta come scrittrice : in uscita a novembre il suo Romanzo : Caterina Balivo è sicuramente una delle conduttrici pomeridiane più conosciute ed apprezzate della Rai. Dopo aver dedicato diversi anni della sua carriera a Detto Fatto, la bella presentatrice ha lasciato il suo storico programma per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, la Balivo ha spiegato che sarà al timone di un format davvero molto innovativo che andrà in onda a settembre: "Una nuova ...

Caterina Balivo - dopo Detto Fatto cambia vita : nuova casa a Roma : Caterina Balivo ha lasciato Detto Fatto dopo 8 anni. Una svolta non solo nella carriera ma anche nella vita, perché la presentatrice ha deciso di abbandonare Milano e trasferirsi a Roma. Dal prossimo settembre infatti condurrà su Rai Uno Vieni da me, dalle 14 alle 16 tutti i giorni. E questa nuova sfida professionale ha richiesto il suo trasferimento nella capitale. Un cambiamento che però non dispiace alla Balivo, anche se proverà nostalgia per ...