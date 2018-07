Migranti | Cei | ‘La via per salvare umanità dall’imbarbarimento è la custodia delle vite

Migranti - Cei : 'Non possiamo volgere lo sguardo altrove' : "Rispetto a quanto accade, non intendiamo né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi". Lo scrive la Cei in una nota sulla questione dell'accoglienza ai ...

Migranti - Cei : no parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi : Roma, 19 lug., askanews, - "Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre ...

Cei : Migranti vittime di torture - non chiudiamo frontiere : Roma, 19 lug., askanews, - "Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. E' la storia sofferta di uomini e donne e bambini che - mentre ...

Migranti - la Cei : "Non possiamo volgere lo sguardo altrove. No al clima di paura e rifiuto" : La conferenza dei vescovi interviene sull'accoglienza: "Salviamo umanità da imbarbarimento, non facciamo nostre parole sprezzanti"

Migranti : appello a Cei - fermate razzismo : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' sempre più dilagante una cultura del "rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni". Così comincia ...

Migranti - la Cei : "Come Cristo che bussa alla porta" : Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo'. Queste parole valgono ancora, e forse soprattutto, oggi', ha chiosato il presidente della Cei .

Migranti - Cei : 'Si salvino vite - ma l'Italia non va lasciata sola' : "I diritti e la dignità dei Migranti, come quelli dei lavoratori e delle fasce più deboli della società, vanno tutelati e difesi. Sempre". E' l'appello del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero ...

Cei : Migranti - non si lasci Italia sola : 17.31 "Crediamo nella salvaguardia della vita umana:nel grembo materno,nelle officine, nei deserti e nei mari. I diritti e la dignità dei migranti,come quelli dei lavoratori e delle fasce più deboli della società, vanno tutelati e difesi. Sempre". Lo sottolinea il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti. "L'Italia, che davanti all'emergenza ha saputo scrivere pagine generose e solidali, non può essere lasciata sola ad affrontare eventi ...

La Cei corregge il tiro : 'L'Italia non sia lasciata sola sui Migranti' : Città del Vaticano - Dopo la correzione di rotta del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin che alcuni giorni fa, a proposito della crisi migratoria e del caso italiano, ha lanciato ...

La Cei già avverte Lega e M5S : "Sui Migranti saremo coscienza critica" : La Cei si mette alla finestra ma avverte il governo Lega e M5S che sta per nascere. Le parole di monsignor Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sono nette sull'esecutivo di Conte: "saremo molto vigilanti nei confronti di chi assume una così alta magistratura".E i temi su cui "vigileranno" i vescovi sono soprattutto tre: migranti, famiglia e fisco. "Quello che sarà buono lo apprezzeremo - dice ...

Cei : Migranti - lavoro - tassazione - saremo coscienza critica : Città del Vaticano, 24 mag. , askanews, migranti, lavoro, tassazione progressiva, famiglia: 'Noi saremo molto vigilanti nei confronti di coloro che vanno al Governo, come abbiamo sempre fatto, saremo ...

Migranti. Uscire dalla paura - la lettera della Cei : Si tratta di prendere coscienza dei meccanismi generati da un'economia che uccide e della inequità che genera violenza: «Quando la società " locale, nazionale o mondiale " abbandona nella periferia ...