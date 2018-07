“La Pellicola d’Oro” di Enzo De Camillis torna alla Biennale di Venezia | tra i premi

aldiladelcinema

(Di giovedì 19 luglio 2018) Lad’Oroper il secondo anno consecutivo, tra icollaterali, che saranno consegnati a tre maestranze di film in concorso75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Ladi. L’appuntamento è previsto il 7 settembre alle ore 11.00 presso l’Hotel Excelsior nello spazio Luce Cinecittà. Il prestigiosoo cinematografico è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e d“S.A.S. Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e registaDe. Si ringraziano per la collaborazione ed il patrocinio: l’Anica, l’APT, l’As.For. Cinema, la Fitel e il Mibact Direzione Cinema. “Laè un riconoscimento, giuntosua VIII edizione, che ha come obiettivo portareribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono ...