Honor 9 Lite arriva in Italia con 4 64 GB | GPU Turbo e stesso prezzo

In partenza il 20 luglio il volantino Unieuro : nuovi prezzi per Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per tutti coloro che sono alla ricerca di un Samsung Galaxy S9, tra i protagonisti del volantino Unieuro in partenza il prossimo 20 luglio e valido fino al 29 del mese. Va detto che le offerte in ambito smartphone riguardano anche altri device, primo tra tutti il cosiddetto Honor 9 Lite, come potremo notare dall'approfondimento di oggi. Cerchiamo dunque di approfondire la questione per comprendere se c'è ...

Non poteva mancare Honor 10 Lite : le prime indiscrezioni : Si fa largo l'ipotesi di un possibile Honor 10 Lite, fratello minore del più blasonato Honor 10, divenuto da qualche tempo anche appannaggio del mercato internazionale (da un paio di settimane circa). Le vendite del dispositivo procedono abbastanza bene, sia in patria che fuori (il device ha fatto registrare il primo sold-out al day-one), cosa che lascerebbe pensare di potersi ritrovare ben presto presentato una versione rimaneggiata del device, ...

Nelle ultime ore, un nuovo smartphone Honor con nome in codice Honor LLD-AL20 ha ricevuto la certificazione TENAA. Sarà veramente lui Honor 10 Lite?

Gli Smartphone in offerta per oggi 24 maggio sono: Honor 10, Huawei P20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Parte la beta Oreo su Honor 8 Lite alias Huawei P8 Lite 2017 - tutti i chiarimenti : Una gran bella notizia quella della beta di Oreo su Honor 8 Lite per i proprietari di questo smartphone e non certo per quelli di Honor 8. Allo stesso tempo una conferma ulteriore per chi ha a disposizione un Huawei P8 Lite 2017. I tre smartphone qui menzionati hanno destini intrecciati ma pure diversi, giusto fare chiarezza vista pure l'abitudine del produttore Huawei e del relativo sotto brand Honor di commercializzare gli stessi telefoni con ...