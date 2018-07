Cattolici in politica | una rete per “ricostruire | ricucire | pacificare”

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il dibattito sul tema deiinè come fiume carsico che riemerge per crisi o frammentazione delle rappresentanze politiche. E non solo. Si avverte, ancora una volta, la necessità di riprendere un cammino, di rinnovare un impegno. È tempo di "rinnovare la pedagogiaper i tanti che hanno imparato che la fede senza le opere – l'impegno per il bene comune – è morta. Non è nostalgia, ma una chiamata a una piena intelligenza del tempo che viviamo e di nuova passione per il buono, il bello e il vero".È un percorso non facile in contesti di culturache sembrano aver disperso fondamentali valori comunitari a fronte di un consenso da raccogliere comunque. In un ambito europeo e non solo che va sostenendo isolazionismi sovranisti con derive populiste. In una grande solitudine che ci blocca in un eterno ...