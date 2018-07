“Addio Caterina | un destino orribile” Muore in centro a Roma | sotto gli occhi dei turisti

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Un incidente drammatico, terribile, andato in scenagliinorriditi dei cittadinini che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano ildella capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullmanco che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo intorno alle 19.30: il mezzo è uno dei tanti che si vedono spesso sfrecciare per le strade die che accompagna i visitatori in percorsi prestabiliti per ammirare le bellezze dell’urbe. L’impatto è avvenuto all’altezza di piazza Sforza Cesarini, dove in quel momento c’era un capannello di gente su entrambi i lati della strada. Inutili i disperati tentativi di soccorrere la giovane,P., una ragazza originaria ...