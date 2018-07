Tour | per Thomas tappa e maglia | 2° Dumoulin | Froome stacca Nibali di 39'

Juventus - per Ronaldo niente Tournèe negli Usa. Dal 30 luglio si allena a Vinovo : TORINO - Con tutta probabilità Cristiano Ronaldo non raggiungerà la Juventus in tournée negli Stati Uniti. L'attaccante portoghese, presentato lunedì nel suo primo giorno a Torino ma già ripartito in ...

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e Maglia Gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la Maglia ...

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e maglia gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la maglia ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bourg-Saint-Maurice-Alpe d’Huez. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (giovedì 19 luglio) la dodicesima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Bourg-Saint-Maurice e si arriva sul mitico Alpe d’Huez, per un totale di 175,5km. E’ il terzo tappone alpino consecutivo, probabilmente dal punto di vista altimetrico il più impegnativo dell’edizione corrente della Grande Boucle, i favoriti per il trionfo generale dovranno uscire allo scoperto. La corsa affronta due Hors ...

Biglietti in prevendita per il Tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...

Previsioni Meteo Tour de France : super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 12^ tappa - arrivo all’Alpe d’Huez : Terza tappa alpina al Tour de France [VIDEO] nella giornata di giovedì 19 luglio 2018. In programma alla Grande Boucle ci sara' la frazione da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez, con un percorso di 175,5 Km. I corridori dovranno affrontare 3 GPM Hors Catégorie, oltre ad una salita di 2ª categoria particolarmente impegnativa. Le fatiche si faranno sentire e qualcuno potrebbe pagare a caro prezzo una crisi o semplicemente la stanchezza ...

Tour de France 2018/ Streaming video - diretta tv : orario e percorso (11^ tappa Albertville-La Rosiere) : diretta Tour de France 2018: info Streaming video e tv della 11^ tappa della Grande Boucle da Albertville e La Rosiere. Sfida alle vette più alte della corsa!|. (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 03:55:00 GMT)

Juve - CR7 non parte per la Tournée in Usa : Ancora un po' di vacanza prima di aggregarsi ai compagni il 30 luglio. Il debutto il 12 agosto a Villar Perosa

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali risponde presente in salita. Sempre attento - lo Squalo per ora temporeggia : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Non ci sono state salite importanti, contava soprattutto non perdere terreno. E sono contento anche della squadra” queste le parole di Vincenzo Nibali ieri, durante il primo giorno di riposo al Tour de France 2018. La situazione non è cambiata neanche alla ripresa della corsa, con la decima frazione, la prima sulle Alpi, che non ha scombussolato la classifica generale. I 158 chilometri da ...

Tutte le nuove date del Tour europeo di Max Gazzè per La Favola di Adamo ed Eva : biglietti in prevendita : Le nuove date del tour europeo di Max Gazzè sono finalmente ufficiali. L'artista di Alchemaya sarà ancora in Spagna per tre date dedicate all'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, con biglietti in prevendita su tutti i canali abilitati. Si amplia, quindi, il calendario di date pensate da Max Gazzè per l'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio. I biglietti sono in prevendita ...

Tour de France 2018 - Julian Alaphilippe : “Non ci avrei mai sperato di vincere così. Ero deluso dal Mur-de-Bretagne” : Sesto successo stagionale per il Francese Julian Alaphilippe, il primo sulle strade della Grande Boucle. Lo scalatore della Quick-Step Floors conquista la decima tappa del Tour de France 2018, mandando in porto la fuga grazie ad un attacco prima sul Col de Romme, poi lasciando sul posto l’estone Rein Taaramae nella salita che porta alla sommità del Col de la Colombiere. I primi avversari giungono al traguardo distanti oltre un minuto e ...