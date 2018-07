Scimmiotato iPhone X da Samsung | ultimo video pubblicitario del Galaxy S9

optimaitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) L'arrivo delS9 negli Stati Uniti ha fatto subito prendere coscienza di un dato ai residenti: il sudcoreano garantisce, almeno sulla carta, una velocità di download più alte su rete cellulare più elevata rispetto a quella offerta daX. Un fattore che il colosso asiatico non poteva non sfruttare per lanciare una frecciatina delle sue alla mela morsicata, com'è spesso solita fare. La questione ha preso corpo nell'spotdel colosso di Seul, in cui l'azienda ha voluto ricreare una scena quotidiana idealmente verificatasi all'interno di un Apple Store.La réclame vede protagonista una potenziale cliente, interessata all'acquisto diX, almeno fino al momento in cui, venuta a sapere della velocità di download più elevata sulS9, non chiede lumi ad un dipendente Apple, il quale resta un po' perplesso, ed in vistosa confusione ...