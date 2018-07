romadailynews

: Rom, Rocca (FDI): soldi ai rom per andare via, ultima follia della Raggi: “Ultima trovata… - romadailynews : Rom, Rocca (FDI): soldi ai rom per andare via, ultima follia della Raggi: “Ultima trovata… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “trovata del Sindacoe dei 5 stelle per provare a mvia qualche decina di rom sui quasi 20.000 presenti a Roma è quella di dare 3000 € a famiglia per tornarsene in Romania” lo dichiara in una nota Federicocoordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “nostri, poiché, come specificato dall’amministrazione saranno presi dal bilancio comunale, soprattutto,gettati al vento visto che non ci sarà alcun obbligo per impedire ai beneficiari di questo regalo di poter tornare in Italia. In pratica gli stiamo pagando la vacanza pera trovare i parenti, una volta finiti itorneranno tranquillamente ad accamparsi qui da noi. Non mi risulta che laabbia trovato nel bilancio comunale 3000 € da destinare a quelle famiglie di romani che vivono in una condizione di indigenza, preferiscono darli ai rom per un progetto che ho ...