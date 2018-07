Porti chiusi per nave tunisina con 40 migranti a bordo | “Ci restano solo 6 bottiglie

Porti chiusi A NAVE CON 40 MIGRANTI CHE VAGA NEL MEDITERRANEO/ Ultime notizie - cibo e acqua alla fine : PORTI CHIUSI a NAVE con 40 MIGRANTI che VAGA nel Mediterrano. Ultime notizie , Italia, Malta e Tunisia: no allo sbarco, la Sarost 5 ancora in attesa di un attracco(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Salvare tutti - ma Porti italiani chiusi' : ' Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina', fa sapere Matteo Salvini postando su Twitter la posizione di due navi Ong al largo della Libia . Si tratta di imbarcazioni ...

Migranti - donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola Salvini insiste : «Per loro Porti chiusi» : La sopravvissuta era aggrappata ai resti di un gommone, accanto a lei un’altra donna e un bimbo privi di vita . Accuse al governo italiano da Proactiva: «Libici assassini arruolati dal governo italiano»

"Ancora in mare" - " Porti chiusi" È scontro tra Salvini e le Ong : ... 'L'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini italiani. Dopo 650.000 sbarchi di cui pagheremo le conseguenze per parecchio ...

Napoli - Mediterranean Pride : 'No ai Porti chiusi'. L'escort del dossier contro i preti gay sfila vestito da Gesù : I colori arcobaleno invadono Napoli per rivendicare i diritti della comunità LGBTQ. A poca distanza dal Pride di Pompei, nel giorno in cui i francesi festeggiano la presa della Bastiglia, gli ...