Maxi aggiornamento per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro | Android 8 1 ed altro | ma in Cina

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Presi d'assalto10 e10 Pro da undi fondamentale importanza, che porta il sistema operativoe l'interfaccia EMUI alle versioni 8.1. Dobbiamo però precisare che il suddetto upgrade è, al momento, disponibile solo presso il territorio cinese, e che ancora non si sa se e quando arriverà in Europa.Fatto questo doveroso preambolo, passiamo ad analizzare le caratteristiche del pacchetto BLA-AL00C786B321 (8.1.0.321), che, oltre a segnare un cambiamento rilevante nel passaggio alle iterazioni sopra descritte, avvicenda i modelli cinesi di10 e10 Pro anche al sistema GPU Turbo, la tecnologia che permette di migliorare le prestazioni, prettamente grafiche, dei devicee Honor (cliccate qui per l'ultima roadmap), abbattendone al contempo i consumi (le promesse sono queste, vedremo poi se effettivamente questo nuovo sistema ...